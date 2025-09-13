زلزله ۴.۷ ریشتری خشت خسارتی نداشته است

به گزارش ایلنا، این زلزله در ساعت ۱۶:۰۷ بعدازظهر امروز شنبه ۲۲ شهریور در عمق شش کیلومتری زمین و در فاصله ۱۵ کیلومتری خشت استان فارس رخ داد.

مهدی خوبیار گفت: بلافاصله بعد از وقوع زلزله تیم پایگاه امداد و نجات کمارج برای ارزیابی‌های اولیه به منطقه زلزله‌زده اعزام شد که در ارزیابی‌های اولیه بحمد الهی این زلزله خسارت جانی و مالی نداشته است.

خوبیار با یادآوری اینکه کانون زلزله منطقه مسکونی نبوده است اما لرزش‌هایی در مناطق مسکونی هم احساس شده است، گفت: تاکنون حادثه خاصی در این رابطه گزارش نشده است. معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر فارس یادآور شد: همچنان تیم‌های ارزیاب و امداد و نجات هلال احمر در مناطق زلزله‌زده برای بررسی‌های بیشتر حضور دارند.

