۲ دختر نوجوان براثر سقوط غلتک راهسازی در جاده هراز جان باختند

به گزارش ایلنا، سیدمحمد حسنی روز جمعه با اشاره به مرگ دلخراش ۲ خواهر ۱۷ و ۱۰ ساله محمودآبادی در این حادثه، اظهار کرد: ماشین آلات راهسازی در ۶۰ کیلومتری جاده هراز، مسیر بالادست روستای مریجان بخش لاریجان آمل در حال فعالیت بودند که غلتک راهسازی، به علت بریدن ترمز به پایین جاده سقوط کرد.

وی افزود: خودروی سمند در پایین جاده توقف کرده بود و والدین این ۲ خواهر بیرون از خودرو بودند که با برخورد غلتک به خودرو، هر دو خواهر در دم جان باختند.

به گفته بخشدار لاریجان، پیش از این هشدارهایی از شورا و دهیاری مریجان و بخشداری منطقه درباره تردد نکردن در این مسیر صادر شده بود.

