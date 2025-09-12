خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ دختر نوجوان براثر سقوط غلتک راهسازی در جاده هراز جان باختند

۲ دختر نوجوان براثر سقوط غلتک راهسازی در جاده هراز جان باختند
کد خبر : 1684852
لینک کوتاه کپی شد.

بخشدار لاریجان گفت: به علت سقوط غلتک راهسازی و برخورد با خودروی سواری در جاده هراز، ۲ خواهر جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد حسنی روز جمعه با اشاره به مرگ دلخراش ۲ خواهر ۱۷ و ۱۰ ساله محمودآبادی در این حادثه، اظهار کرد: ماشین آلات راهسازی در ۶۰ کیلومتری جاده هراز، مسیر بالادست روستای مریجان بخش لاریجان آمل در حال فعالیت بودند که غلتک راهسازی، به علت بریدن ترمز به پایین جاده سقوط کرد.

وی افزود: خودروی سمند در پایین جاده توقف کرده بود و والدین این ۲ خواهر بیرون از خودرو بودند که با برخورد غلتک به خودرو، هر دو خواهر در دم جان باختند.

به گفته بخشدار لاریجان، پیش از این هشدارهایی از شورا و دهیاری مریجان و بخشداری منطقه درباره تردد نکردن در این مسیر صادر شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی