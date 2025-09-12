بهبود خدمات حمل و نقل عمومی در شهر صدرا با راه اندازی ۳ خط اتوبوسرانی

به گزارش ایلنا، مجتبی پارسایی گفت: با توجه به نیاز شهروندان به دسترسی بهتر و سریعتر به حمل ونقل عمومی، خطوط اتوبوسرانی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و با هدف بهینه سازی و افزایش بهره وری از ناوگان حمل و نقل عمومی، مسیرهای تعریف شده حمل ونقل درون شهری صدرا به سه خط افزایش خواهد یافت.

پارسایی افزود: پیش از این، خدمات حمل و نقل درون شهری از مسیر تعریف شده دو خط مولانا و غدیر انجام میشد که پس از انجام بررسی های کارشناسی و در پاسخ به نیاز مردم، خط غدیر ، به دو مسیر مجزا تحت عنوان غدیر یک و غدیر دو تفکیک شده است. بدین ترتیب، شهروندان صدرا از این پس از سه خط اتوبوسرانی شامل مولانا، غدیر یک و غدیر دو بهره مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: پوشش بهتر مناطق شهری، به ویژه دسترسی سریعتر به مناطق مسکونی و کاهش زمان مسافرت درون شهری و کاستن از تراکم مسافر در اتوبوس ها به منظور افزایش ایمنی سفر از اصلی ترین نتایج این اقدام است.

شهردار صدرا با بیان اینکه با آغاز به کار این خطوط سرفاصله انتظار مسافر نصف خواهد شد، عنوان کرد: طی کردن کامل مسیر غدیر پیش از این قریب به یک ساعت زمان می برد و مسافر مجبور بود بخش های زیادی از شهر را برای رسیدن به مقصد مورد نظر خود سوار بر اتوبوس طی کند، اما با تفکیک شدن به دو خط مجزا هر کدام از این مسیرها به نیم ساعت کاهش می یابد و همچنین تعداد مسافران هر اتوبوس نیز به طور تقریبی نصف خواهد شد.

پارسایی گفت: همزمان با تفکیک خطوط درون شهری، مسیر میدان گلها به بزین بصورت خط سریع السیر و جدا از خطوط درون شهری توسط میدل باس های جدید صورت خواهد پذیرفت و طبق برنامه ریزی ها و بررسی های انجام شده سر فاصله رسیدن اتوبوس از ایستگاه بزین به ایستگاه میدان گلها و بالعکس پس از این حدود ۱۰ دقیقه خواهد بود.

