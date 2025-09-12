امام جمعه موقت قزوین:
آمریکا هیچگاه به تعهدات خود پایبند نیست
امام جمعه موقت قزوین گفت: آمریکا هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده است و اگر امروز دنیای خود را نشناسیم، دچار خطای محاسباتی خواهیم شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام سیدمهدی خضری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین گفت: حضرت محمد (ص) معتقد بودند «آن کسی که زمان شناس است، نسبت به شبهات قدرت بازدارندگی داشته و با شناخت خود دچار خطای محاسباتی نمیشود« امروز تک تک ما مردم باید در کنار سازمان و ارگانها به وظایف خود عمل کرده و عالم به زمان خود نیز باشند.
وی با اشاره به اینکه آمریکاییها 100 میلیون سرخپوست را کشتند تا آمریکا را به وجود بیاورند، افزود: در جایی دیگر و در یک لحظه با بمب اتمی بیش از 100 هزار نفر و در جنگ ویتنام نیز سه میلیون انسان بیگناه را کشتند، خونریزی برای آنان عادی شده و به کشتن 60 هزار غزهای هم اکتفا نمیکنند.
امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه آمریکا هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده است و اگر امروز دنیای خود را نشناسیم، دچار خطای محاسباتی خواهیم شد، تصریح کرد: آمریکا در حالی به قطر حمله کرد که سامانه دفاعی آن در این کشور عمل نکرد، از این مضحکتر اینکه سوخت هواپیماهای آمریکایی از قطر تامین میشود.
حجتالاسلام خضری یادآور شد: امروز که در جامعه جهانی با قانون جنگل روبهرو هستیم، بیش از پیش به وحدت، انسجام و قدرت احتیاج داریم تا جایی که مقام معظم رهبری نیز بارها بر این موضوع تاکید داشته و دارند و از این رو وظیفه دولتهاست که نسبت به تقویت مولفههای قدرت ملی اهتمام ورزند.
وی مولفههای داشتن قدرت از نگاه مقام معظم رهبری را امید، روحیه و انگیزه ملی برشمرد و ادامه داد: مردم میهن اسلامی ما در جنگ 12 روزه به خوبی نشان دادند که با روحیه و انگیزه ملی و همدلی همواره پای کار بوده و خواهند بود.
امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه دشمن امروز تلاش دارد تا بنبست ناامیدی را در کشور ایجاد کند و مشکلات کشور را به فاجعه تبدیل کند، تاکید کرد: همه ما باید راوی قدرت باشیم و در کنار تمامی مشکلات موجود جامعه مولفههای قدرت را پررنگ نشان داده و آن را بیان کنیم.
حجتالاسلام خضری موضوع یکپارچگی ملی را یکی دیگر از مولفه قدرت دانست و اضافه کرد: این روزها اگر نقدی هم صورت میگیرد و گاهی نیز حملات شدیدی بر علیه رئیسجمهور در رسانههای خارجی مطرح میشود، اما در داخل بایستی با این موضوع مقابله کرد.
وی ادامه داد: تاریخ به ما نشان میدهد که ملت ما بعد از قرارداد ترکمنچای اعتماد به نفس خود را از دست داد، هر موقع نظامیان ما در برابر تجاوزگران ایستادند، ملت احساس عزت ملی کرد و هر زمان که نظامیان کوتاه آمدند، مردم اعتماد به نفس خود را از دست دادند، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اعتماد به نفس را به مردم ما بازگرداند و اوج این مسأله در جنگ 12 روزه نمایانتر شد.