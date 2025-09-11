خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

توقیف ضربتی خودرو حامل ۲۴ کیلوگرم تریاک در محورهای مواصلاتی لرستان

توقیف ضربتی خودرو حامل ۲۴ کیلوگرم تریاک در محورهای مواصلاتی لرستان
کد خبر : 1684639
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان از زمین گیر کردن و توقیف خودرو حامل ۲۴ کیلوگرم تریاک طی یک عملیات ضربتی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «فرهاد ابدال چگنی» امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر به داخل استان اطلاع حاصل که با هماهنگی مطلع شدند. 

وی افزود: با اعزام تیم‌های عملیاتی به محورهای مواصلاتی، خودرو حامل ماده مخدر تریاک به محض ورود به داخل استان طی یک عملیات ضربتی و مقتدرانه با رعایت قانون بکارگیری سلاح متوقف شد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه پس از بازرسی از خودرو مقدار ۲۴ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف شد تصریح کرد: یک نفر متهم سابقه دار در این راستا دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد. 

سرهنگ «ابدال چگنی» ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری خوب مردم و دستگاه قضائی با پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ از شهروندان درخواست کرد هرگونه فعالیت سوداگران مرگ را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی