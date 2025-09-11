توقیف ضربتی خودرو حامل ۲۴ کیلوگرم تریاک در محورهای مواصلاتی لرستان

به گزارش ایلنا، سرهنگ «فرهاد ابدال چگنی» امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر به داخل استان اطلاع حاصل که با هماهنگی مطلع شدند.

وی افزود: با اعزام تیم‌های عملیاتی به محورهای مواصلاتی، خودرو حامل ماده مخدر تریاک به محض ورود به داخل استان طی یک عملیات ضربتی و مقتدرانه با رعایت قانون بکارگیری سلاح متوقف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه پس از بازرسی از خودرو مقدار ۲۴ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف شد تصریح کرد: یک نفر متهم سابقه دار در این راستا دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ «ابدال چگنی» ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری خوب مردم و دستگاه قضائی با پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ از شهروندان درخواست کرد هرگونه فعالیت سوداگران مرگ را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

