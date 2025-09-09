افشین صادقی رونیزی سرپرست جدید گمرکات فارس شد؛
گمرکات کشور ستون فقرات تجارت و ضامن آرامش روانی جامعهاند
گمرک فارس آماده همکاری کامل با فعالان اقتصادی است
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: متأسفانه برخی ترخیصکاران یا صادرکنندگان تنها برای سرعت گرفتن فرآیند، این فیلد را بهدرستی پر نمیکنند که باعث اخلال در آمار تولید استان میشود.
به گزارش ایلنا، علیاکبر شامانی امروز ١٨ شهریور در مراسم تکریم و معارفه مدیران جدید و قدیم اداره کل گمرکات استان فارس تأکید کرد: گمرک ایران آماده هرگونه اصلاح سیستمی برای دقت بیشتر آمار و کمک به تصمیمگیریهای استانی است.
وی درباره درج محل تولید کالا در اظهارنامههای گمرکی توضیح داد: این فیلد در سامانه گمرکی وجود دارد و در صورت تکمیل صحیح توسط صادرکننده، آمار استان بهطور کامل ثبت میشود.
شامانی درباره فرآیند بیجکهای خروجی کامیونها گفت: ساختار فعلی برای اثبات مسیر قانونی کالا طراحی شده است و اکنون بخش خصوصی میتواند ثبت بیجک را انجام دهد تا محدودیتهای ساعت اداری برطرف شود.
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: اگر اتاق بازرگانی یا فعالان بخش خصوصی پیشنهاد عملیاتی برای تسهیل این فرآیند دارند، گمرک ایران آمادگی دارد با همکاری آنها سیستم را اصلاح کند.
شامانی با اشاره به تغییرات مدیریتی در گمرک استان فارس گفت: آقای زارعی از مدیران باسابقه و توانمند گمرک ایران پس از ۲۸ سال خدمت در فارس به محل جدیدی منتقل خواهند شد و آقای صادقی بهعنوان مدیر جدید معرفی میشود.
شامانی با اشاره به اینکه گمرک ایران پشتیبان 100درصد گمرکات استان فارس خواهد بود، تصریح کرد: عملکرد گمرک میتواند مستقیماً بر آرامش روانی جامعه اثر بگذارد.
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران حادثه آتشسوزی بندر شهید رجایی را مثال زد و افزود: پس از انتشار شایعه تعطیلی دوماهه بندر، گمرک بلافاصله فعالیت خود را از سر گرفت و با اطلاعرسانی سریع مانع از ایجاد التهاب در بازار شد.
وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز گمرک با تلاش شبانهروزی توانست ترخیص کالاهای اساسی را ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش دهد و از ایجاد بحران کمبود کالا در کشور جلوگیری کند. این عملکرد نشان میدهد گمرک فراتر از وظایف قانونی، نقشی حیاتی در ثبات اقتصادی و روانی جامعه ایفا میکند.
معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش گمرک در تصمیمسازیهای کلان گفت: گمرک در کارگروههای ملی همواره پیشنهادهای فنی و اجرایی ارائه میکند، هرچند برخی از این پیشنهادها بهطور کامل تصویب نمیشوند؛ وظیفه ما بیان نظر کارشناسی است و در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد.
شامانی گفت: هیچ مدیری به تنهایی قادر به پیشبرد امور نیست و موفقیت گمرک نتیجه همکاری بدنه اجرایی و ستادی است.
این مقام مسئول در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به تجربه گمرک ژاپن گفت: در بازدید از گمرکات ژاپن ما را به ساختمانی مدرن بردند که پیشکسوتان و مدیران سابق گمرک در آن گردهم آمده بودند تا تجربه خود را منتقل کنند؛ مسئول ژاپنی تأکید داشت که این افراد با تفکر و تجربه خود آینده سازمان را میسازند و ارزش آنها کمتر از میراث فرهنگی نیست، زیرا یک تصمیم درست آنان میتواند آینده کشور را تغییر دهد.
وی درپایان از پیشکسوتان حوزه گمرک، بهویژه خانم سیاحی، تقدیر و تشکر کرد و افزود: اگر فرهنگ احترام به پیشکسوتان در سازمانها و دستگاههای اجرایی نهادینه شود، نتایج ارزشمندی به دنبال خواهد داشت، چرا که همه ما روزی به جایگاه امروز پیشکسوتان خواهیم رسید.
گمرکات فارس با وجود چالشها، سالمترین و همراهترین پرسنل را دارد
رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز با اشاره به تغییر مدیرکل گمرک استان، گفت: با وجود رفتن مدیر قبلی، مدیریت جدید فرصتی برای ادامه همکاری و ارتقای عملکرد گمرکات استان خواهد بود.
محمدصادق حمیدیان با گلایه از برخی ناکارآمدیها در تصمیمگیری و نقشآفرینی در تجارت و منابع مالی کشور، اعلام کرد : قدرت تصمیمسازی در کشور نسبت به جایگاه اقتصادی ایران در رتبه پایینتری قرار دارد و این موضوع در سالهای گذشته ضربات قابل توجهی به پیکره تجارت وارد کرده است.
وی افزود : طی 5 تا 6 سال گذشته، اقدامات نامناسب و تصمیمات اشتباه منجر به ایجاد پروندههای متعدد در دستگاه قضایی شده است و بسیاری از پروندهها به جای حل و فصل ساده، تبدیل به روندهای پیچیده قضایی شدهاند.
حمیدیان تأکید کرد : اختلافات درون خانواده تجاری باید در همان چارچوب حل و فصل شود و نباید به دستگاههای قضایی منتقل شود تا مشکلات جدید ایجاد نکند.
وی همچنین به چالشهای موجود در گمرکات استان فارس اشاره کرد و گفت: تلاشهای متعدد برای فعالسازی محل تولید و تسهیل خروج کالاها از استان با مقاومتها و محدودیتهایی مواجه بوده است. به عنوان نمونه، برخی واحدهای تولیدی برای خروج کالا از استان با محدودیت در ثبت اظهارنامه مواجهاند که باعث افزایش هزینه و پیچیدگی روند صادرات شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان صادرات واقعی استان حدود یک چهارم آنچه ثبت میشود گزارش میشود، افزود :علیرغم محدودیتها، اقدامات مثبت زیادی در دورههای مدیریتی گذشته انجام شده است و نام نیکی از خود در حوزه گمرکات استان به جای مانده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار امیدواری کرد که با همکاری بخش خصوصی و گمرک، چشمانداز روشنی برای توسعه صادرات و بهبود فرآیندهای گمرکی استان رقم بخورد.
وی همچنین از حضور و همراهی کارکنان گمرک فارس قدردانی کرد و این پرسنل را سالمترین و همراهترین نیروی گمرک در کشور معرفی کرد.
حمیدیان تأکید کرد: بخش خصوصی آمادگی کامل دارد تا با گمرک همکاری کند و خواستار تقدیر ویژه از عملکرد گمرک فارس شد.
وی افزود: بسیاری از کارکنان شایسته گمرک استان فارس توانایی مدیریت و ارتقا به سمتهای بالاتر را دارند و عملکرد مجموعه گمرک در استان، بهرغم چالشها، قابل توجه و ارزشمند است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان، از مسئولان و تولیدکنندگان خواست که همکاری و تعامل سازنده با گمرک استان را ادامه دهند و اعلام کرد: هدف اصلی، ایجاد روندی شفاف، کارآمد و همراه با کاهش مشکلات و هزینهها برای فعالان اقتصادی است.
گمرک فارس آماده ارائه کامل خدمات گمرکی و تسهیل صادرات و واردات است
سرپرست جدید گمرکات استان فارس نیز در مراسم معارفه خود گفت: گمرک فارس آمادگی کامل برای انجام تمامی رویههای گمرکی شامل ورود قطعی، ورود موقت، صادرات موقت، صادرات قطعی و ترانزیت دارد.
افشین صادقی رونیزی، افزود: گمرک استان فارس با توجه به ظرفیتهای بالای منطقه ویژه، انبارهای عمومی، محوطه کانتینری و امکانات تخلیه و بارگیری، توانایی ارائه خدمات گسترده را دارد.
صادقی رونیزی با اشاره به اینکه برخی فعالان اقتصادی به دلایل مختلف ترجیح میدهند کالای خود را از گمرکات مرزی ترخیص کنند، توضیح داد: بخشی از این مسئله به شرایط جغرافیایی استان فارس مربوط است که دسترسی مستقیم به دریا و مرز ندارد، اما گمرک استان حداکثر تسهیلات را برای انتقال کالا به این گمرک فراهم خواهد کرد.
وی تصریح کرد: تمام کالاهای وارداتی ظرف ۷۲ ساعت، فارغ از زمان طی شده در سایر سازمانها مانند استاندارد، بانک یا صنعت و معدن، تشریفات گمرکیشان تکمیل خواهد شد.
تسهیل صادرات و ارتقای جایگاه گمرک فارس
سرپرست گمرکات فارس درباره صادرات گفت: تمام تلاش و ظرفیت خود را به کار میبندم تا فرآیند صادرات استان با استفاده از امکانات انبارهای اختصاصی و ارزیابی در محل حمل به صورت یکسره انجام شود.
صادقی رونیزی افزود: گمرک شیراز در حال حاضر در رتبه بیست و چندم کشور قرار دارد و قول داد این رتبه را به زیر 10 ارتقا دهد.
وی با تاکید بر تعهد خود به خدمترسانی گفت: هدف ما ارتقای بهرهوری و تسهیل تجارت در استان است و تلاش میکنیم با همکاری فعالان اقتصادی و سایر سازمانها، روند قانونی ترخیص کالا سریعتر و روانتر انجام شود.
سرپرست جدید گمرکات استان فارس با اشاره به جایگاه پیشکسوتان گمرک تصریح کرد: به عنوان شاگردی کوچک از بزرگان و اساتید این مجموعه، کسب اجازه میکنم و از خداوند میخواهم لایق باشم تا همچنان در کنار شما بیاموزم.
وی گفت: امیدوارم با تلاش و پایبندی به اصول، در تحقق منویات مقام معظم رهبری و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مؤثر باشم.
اعلام برنامهها و همکاری با بخش خصوصی
صادقی رونیزی با تأکید بر رویکرد حمایتی گمرک فارس از تولیدکنندگان و بازرگانان گفت: آمادگی کامل مجموعه گمرکات استان برای همکاری با فعالان اقتصادی را اعلام میکنم و از همه میخواهم تشریفات گمرکی واردات و صادرات خود را در گمرکات استان انجام دهند.
وی تصریح کرد: تعهد مجموعه گمرک فارس تسریع و تسهیل در انجام فرآیندهای قانونی ترخیص در چارچوب قوانین جاری است و انتظار داریم سازمانهای همکار نیز در مسیر ایجاد پنجره واحد فرامرزی همکاری کامل داشته باشند تا زمان انجام تشریفات قانونی به حداقل برسد.
سرپرست گمرکات فارس با قدردانی از همکاران مجموعه گفت: همکاری چندینساله با شما افتخاری بوده که خداوند به من ارزانی داشته و همواره به دوستی شما بالیدهام. اکنون که وارد مرحله تازهای از مسئولیت اداری شدهام، مهر و ارادت قلبی من به شما بیش از پیش خواهد بود و تلاش خواهم کرد خادمی امین برای مجموعه باشم.
وی با تأکید بر لزوم همدلی و کار جمعی افزود: با تمام وجود دست یاری به سوی شما دراز میکنم تا با همکاری یکدیگر به اهداف بلند سازمان دست یابیم.
تشریح عملکرد و دستاوردهای سه ساله گمرکات فارس
مدیر کل سابق گمرک فارس نیز در این مراسم به تشریح عملکرد و دستاوردهای سه ساله گمرکات فارس پرداخت.
ایوب زارعی، تأکید کرد : گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور در اجرای سیاستهای بازرگانی و برنامههای اقتصادی دولت نقش تعیینکنندهای دارد و در کنار وظایف قانونی، اهداف کسب درآمد برای دولت و تأمین امنیت و سلامت جامعه را دنبال میکند.
وی افزود: گمرکات استان فارس با چالشهای متعدد ناشی از قوانین و آییننامههای اجرایی مواجه بوده است و در طول دوره مدیریت خود با همکاری تمامی همکاران موفق به پشت سر گذاشتن این چالشها شده است.
زارعی به آمار عملکرد صادرات و واردات استان فارس اشاره کرد و توضیح داد : مجموع صادرات سه ساله گمرکات استان به ۲,۲۹۶,۴۰۸ تن به ارزش ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ دلار رسیده است که نسبت به دوره قبل از نظر وزنی ۵۴ درصد و از نظر ارزشی ۸۷ درصد رشد داشته است. عمده اقلام صادراتی شامل آلومینیوم، فولاد، سرامیک، خرما و کره بوده و کشورهای هدف صادراتی ترکیه، عراق، اندونزی، عمان، چین، امارات، افغانستان، پاکستان، ازبکستان و هند اعلام شد.
وی ادامه داد: در حوزه واردات، طی سه سال اخیر کل واردات استان بالغ بر ۴۶۷,۰۰۰ تن به ارزش ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ دلار بوده که نسبت به دوره قبل از نظر وزنی ۳۰ درصد و از نظر ارزشی نیز رشد قابل توجهی داشته است. عمده اقلام وارداتی شامل پودر آلومینیوم و شمش طلا بوده است.
مدیر کل سابق گمرک فارس در ادامه به تلاشهای خود در جهت بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت : طی سه سال اخیر بیش از ۲۱۴ مصوبه کمیسیون رفع موانع تولید اجرایی شده و جلسات متعددی با صنعتگران و واحدهای تولیدی برگزار شده است.
وی اضافه کرد : همکاری دادستانی و سایر نهادها، دو سوله مستعمل گمرک استان بازسازی و به اماکن چندمنظوره آموزشی و اداری تبدیل شده است.