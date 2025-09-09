معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:
استان مرکزی تنها دارنده گواهینامه پسته ارگانیک از آلمان در سطح کشور
استان مرکزی رتبه ۶ تولید پسته کشور را کسب کرده است
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: این استان با کسب رتبه 6 در تولید پسته در سطح کشور، به عنوان تنها استان دارنده گواهینامه پسته ارگانیک از کشور آلمان شناخته میشود. بزرگترین باغ ارگانیک پسته کشور در این استان قرار دارد که توانسته گواهینامه ارگانیک از کشور آلمان را کسب کند. این باغ اکنون تحت نظارت شرکت آلمانی قرار دارد و به کشت محصول میپردازد.
به گزارش ایلنا، احمد اسدی افزود: صادرات پسته از استان مرکزی به خارج از کشور به دلیل کیفیت و مرغوب بودن نسبت به استانهای پستهخیز کشور بسیار مناسب است و سالانه 50 تا 60 هزار دلار ارزآوری به همراه دارد. استفاده از سم در باغات پسته استان بسیار محدود و در برخی نقاط این استفاده به صفر رسیده است. برای دفع آفت از روش بیولوژیک یا حشره علیه حشره استفاده میشود.
وی به شرایط استاندارد باغات پسته در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: شرایط باغات تحت کشت پسته در این استان استاندارد است. نظارت کلینیکهای گیاه پزشکی، سرکشی مراحل صدور گواهی، قرنطینه دائم، کنترل کیفیت محصول برای وجود حداقل میزان آلاینده و حداقل سطح زیرکشت در مساحت 20 هکتار از مهمترین شرایطی است که استاندارد بودن باغات پسته در استان را رقم میزند.
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: اغلب باغهای پسته استان مدرن و جوان هستند و عمده تولید پسته استان در شهرستانهای ساوه و زرندیه است. پسته سازگاری اقلیمی بسیار مناسبی با محیط این شهرستانها دارد به همین دلیل باغهایی که خارج از الگوی کشت هستند با باغ پسته جایگزین میشوند. با توجه به سودآوری و سازگاری باغ پسته در این 2 شهرستان جایگزینی باغات و تبدیل به باغ پسته به صورت خودجوش و مردمی در حال اجام است.
اسدی تصریح کرد: زمینه ارائه آموزش برای استفاده از ارقام مناسب پسته با زمینه صادراتی برای افرادی که باغ خود را جایگزین میکنند در نظر گرفته شده است. ارقام مناسب منطقه به افراد معرفی میشوند. در خصوص مواردی مانند مدیریت کف باغ، هرس و آبیاری به موقع و مبارزه با آفت و بیماری که در تمام این موارد باغهای پسته استان شرایط مطلوب دارند، آموزش، اطلاعرسانی و نظارت دقیق انجام میشود تا باغات کمترین آسیب را ببینند و بیشترین بازدهی را داشته باشند.
وی در خصوص سرمازدگی و خسارتهای ناشی از تنش خشکی در باغهای پسته استان، بیان داشت: با توجه به اینکه درخت پسته اواخر فروردین ماه گل میدهد، باغها با سرمازدگی مواجه نشدند. همچنین پسته یکی از مقاومترین گونهها در برابر کمآبی است. به عنوان نمونه با یک مرتبه آبیاری تابستان تا یک ماه درخت اغنا میشود و در کنار این خصلت برای آبیاری در اغلب موارد از آبیاری قطرهای استفاده شده است. به همین دلیل باغهای پسته استان متحمل تنش خشکی نشدند.
معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: هماکنون برداشت پسته از باغهای این استان از ابتدای شهریور آغاز شده و تاکنون حدود 10 درصد برداشت انجام شده است. پیشبینی میشود تا پایان مهر ماه که پایان فصل برداشت است، حدود 18 تن محصول پسته برداشت شود. سطح زیرکشت پسته استان مرکزی اینک حدود 12 هزار هکتار است و انواع پسته تولیدی استان شامل اکبری، کلهقوچی، فندقی، بادامی و احمدآقایی است.