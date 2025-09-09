به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید ملااسماعیلی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: محل جلب این سرمایه‌گذاری خارجی جدید استان در شهرستان خمین است. جذب اینگونه منابع مالی نقش مهمی در جذب دیگر ایرانیان مقیم خارج کشور به سرمایه‌گذاری در استان دارد.

وی جلب و جذب 3 طرح جدید سرمایه‌گذاری خارجی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون را یادآوری کرده و ادامه داد: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» افزایش جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد مشوق‌های لازم در دستور کار استان قرار دارد.

انتهای پیام/