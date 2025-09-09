خبرگزاری کار ایران
مدیرکل امور اقتصادی استان مرکزی خبر داد:

جلب نخستین سرمایه‌گذاری خارجی استان مرکزی در حوزه مرتع‌داری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی از جلب نخستین سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مرتع‌داری در استان خبر داد و گفت: این طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 300 هزار دلار در بخش کشاورزی و مرتع‌داری استان توسط سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج کشور جلب شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید ملااسماعیلی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: محل جلب این سرمایه‌گذاری خارجی جدید استان در شهرستان خمین است. جذب اینگونه منابع مالی نقش مهمی در جذب دیگر ایرانیان مقیم خارج کشور به سرمایه‌گذاری در استان دارد.

وی جلب و جذب 3 طرح جدید سرمایه‌گذاری خارجی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون را یادآوری کرده و ادامه داد: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» افزایش جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد مشوق‌های لازم در دستور کار استان قرار دارد.

