مدیر کل راه و شهرسازی استان:
۸ فرهنگسرا در چهارمحال و بختیاری احداث می شود
مدیر کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: هشت فرهنگسرا به طور همزمان در شهرهای مختلف این استان در حال احداث است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان حسینی صبح امروز در حاشیه بازدید از روند احداث فرهنگسراها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: احداث فرهنگسرا در شهرهای مختلف از جمله وظایف این اداره کل است که در راستای توسعه فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی شهری انجام میشود.
وی افزود: این پروژهها در شهرهای سامان، بن، فرادنبه، گندمان، چلگرد، فرخشهر، هارونی و شلمزار در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آنها متفاوت است.
حسینی بیان کرد: پروژه فرهنگسرای شلمزار با ۶۵ درصد پیشرفت، بیشترین و پروژههای فرخشهر و هارونی با توجه به آغاز دیرهنگام (کلنگزنی در دهه فجر سال گذشته) کمترین پیشرفت را در بین این پروژهها دارند.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژهها میتواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهری در استان ایفا کند.