۸ فرهنگسرا در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان حسینی صبح امروز در حاشیه بازدید از روند احداث فرهنگسراها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: احداث فرهنگسرا در شهرهای مختلف از جمله وظایف این اداره کل است که در راستای توسعه فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی شهری انجام می‌شود.

وی افزود: این پروژه‌ها در شهرهای سامان، بن، فرادنبه، گندمان، چلگرد، فرخشهر، هارونی و شلمزار در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آن‌ها متفاوت است.

حسینی بیان کرد: پروژه فرهنگسرای شلمزار با ۶۵ درصد پیشرفت، بیشترین و پروژه‌های فرخشهر و هارونی با توجه به آغاز دیرهنگام (کلنگ‌زنی در دهه فجر سال گذشته) کمترین پیشرفت را در بین این پروژه‌ها دارند.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهری در استان ایفا کند.

انتهای پیام/