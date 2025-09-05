فرمانده انتظامی شهرستان خبرداد:
کشف چهار کیلو و نیم تریاک در تنگ سرخ بویراحمد
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از دستگیری و کشف چهار کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان توسط پاسگاه انتظامی تنگ سرخ خبرداد.
به گزارش ایلنا از یاسوج، سرهنگ بهمن گرجیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی برابر تدابیر ابلاغی این فرماندهی و در اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و رعایت حقوق شهروندی و انجام تور ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شیراز یاسوج به یک دستگاه خودروی پژو پارس سفید رنگ مشکوک و آن را متوقف نمودند.
وی افزود: مأموران خودرو توقیف و مقدار چهار کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که بصورت حرفه ای در درخل درب عقب سمت راننده جاساز شده بود با استفاده از شگردهای خاص پلیسی کشف و ضبط نمودند.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: طی هماهنگی قضایی مواد مخدر کشف شده به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر گردید و خودرو نیز حسب دستور به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ گرجیان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به حمل و توزیع مواد مخدر مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.