کشف چهار کیلو و نیم تریاک در تنگ سرخ بویراحمد

به گزارش ایلنا از یاسوج، سرهنگ بهمن گرجیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی برابر تدابیر ابلاغی این فرماندهی و در اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و رعایت حقوق شهروندی و انجام تور ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شیراز یاسوج به یک دستگاه خودروی پژو پارس سفید رنگ مشکوک و آن را متوقف نمودند.

وی افزود: مأموران خودرو توقیف و مقدار چهار کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که بصورت حرفه ای در درخل درب عقب سمت راننده جاساز شده بود با استفاده از شگردهای خاص پلیسی کشف و ضبط نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: طی هماهنگی قضایی مواد مخدر کشف شده به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر گردید و خودرو نیز حسب دستور به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ گرجیان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به حمل و توزیع مواد مخدر مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

