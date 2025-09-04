ثبت ۲۴۱نفر فوتی در تصادفات چهار ماهه نخست آذربایجان غربی/ارومیه و خوی در صدر آمار فوتی ها

به گزارش خبرنگار ایلنا، موسی ادیب‌فر، در گفت و گو با رسانه ها،از جان باختن ۲۴۱نفر در تصادفات جاده ای استان طی چهار ماه نخست خبر داد و گفت :از کل مصدومان تصادفات، ۳ هزار و ۵۲۳ نفر مرد و یک هزار و ۴۱۹ نفر زن بوده‌اند.

وی با اشاره به پراکندگی فوتی‌ها در استان افزود: شهرستان ارومیه با ۶۹ فوتی بیشترین تعداد جان‌باختگان را به خود اختصاص داده است.

ادیب فر ادامه داد:از این تعداد، بیشترین فوتی‌ها در تیرماه با ۱۹ نفر در حوادث برون‌شهری گزارش شده و شهرستان خوی نیز با ۳۳ فوتی در رتبه دوم قرار دارد.

جوانان بیشترین قربانیان تصادفات

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه،بیشترین رنج سنی متوفیان ۲۱ تا ۳۰ سال بوده که بخش عمده‌ای از قشر جوان استان را شامل می‌شود گفت: پس از آن، افراد ۳۱ تا ۴۰ سال با ۳۵ فوتی و محدوده‌های سنی ۶۰ تا ۷۰ سال هر کدام با ۳۴ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سهم ۸۰درصدی مردان در تصادفات جاده ای

ادیب‌فر تصریح کرد: از مجموع ۲۴۱ نفر فوتی، ۸۰درصد مردان و ۲۰درصد بانوان بوده اند.

وی درباره علل فوت نیز گفت:بیشترین علت مرگ در تصادفات جاده‌ای ضربه به سر با ۹۳ فوتی بوده است. سایر عوامل شامل عوامل مشترک ۹۱ نفر، شکستگی‌های متعدد ۲۸ نفر، خونریزی ۱۳ نفر، سوختگی ۶ نفر و خفگی ۱ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان در پایان افزود: از کل فوتی‌ها، ۱۲۵ نفر در محل حادثه، ۱۱ نفر حین انتقال، ۱۰۳ نفر در بیمارستان و ۲ نفر در منزل جان خود را از دست داده‌اند.

