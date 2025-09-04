به گزارش ایلنا، این کارگران می گویند "روز گذشته مقابل اداره مسکن و شهرسازی چادر زدیم و تا عصر ماندیم؛ هفته قبل هم مقابل استانداری فارس تجمع کردیم، اما همه بی‌فایده بود و تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم."

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در گفت و گو با ایلنا از روند پیگیری و اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: بسیاری از مشکلات این طرح در حال برطرف شدن است.

محمد مهدی عبدالهی افزود: پروژه نهضت ملی مسکن از حدود دو سال پیش آغاز شده و بخشی از متقاضیان در همان زمان آورده مالی خود را واریز کرده‌اند.

به گفته وی، پیش‌تر شرکت سکاف به عنوان پیمانکار فعالیت داشت و حدود ۳۰هزار قرارداد در شهرهای مختلف از جمله شیراز منعقد کرده بود اما به دلیل برخی مشکلات، همکاری با این شرکت متوقف و پیمانکار جدید انتخاب شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس تصریح کرد: با وجود چالش‌ها و کندی‌هایی که در روند اجرا پیش آمده بود، اکنون مراحل آماده‌سازی زمین، اخذ سند، تهیه نقشه‌های تفصیلی و صدور پروانه ساخت در حال انجام است و روند اجرای پروژه‌ها سرعت گرفته است.

عبدالهی گفت: این پروژه‌ها در شهرهای مختلف استان به شکل واحدهای یک‌طبقه و دو‌طبقه ساخته می‌شوند و برخی از آن‌ها توسط خود مردم تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته وی، در شهر صدرا نیز حدود یکهزار تا ۲ هزار واحد مسکونی در حال آماده‌سازی است و بنیاد مسکن مسئولیت اجرای بخشی از این واحدها را بر عهده دارد.

عبدالهی با اشاره به برخی تجمعات اعتراضی کارگران و متقاضیان در مقابل استانداری و فرمانداری گفت: این اعتراض‌ها عمدتاً ناشی از تأخیر در روند اجرا بوده اما اکنون با رفع موانع، واحدها به تدریج تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس تأکید کرد: نهضت ملی مسکن یک فرآیند زمان‌بر است که شامل تهیه زمین، اخذ مجوزها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها می‌شود و خوشبختانه امروز این مراحل به نقطه‌ای رسیده که ساخت‌وسازها با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

انتهای پیام/