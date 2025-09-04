ایلنا گزارش می دهد؛
خانهدار شدن کارگران فسا در انتظار پیمانکار جدید
مدیرکل راه وشهرسازی:پروژهها سرعت میگیرند؛ تحویل واحدها آغاز میشود
کارگران متقاضی مسکن ملی در شهرستان فسا که سالهاست در انتظار خانههای وعدهدادهشده ماندهاند، از تعلل در تحویل آپارتمانها انتقاد کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران می گویند "روز گذشته مقابل اداره مسکن و شهرسازی چادر زدیم و تا عصر ماندیم؛ هفته قبل هم مقابل استانداری فارس تجمع کردیم، اما همه بیفایده بود و تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکردهایم."
مدیرکل راه و شهرسازی فارس در گفت و گو با ایلنا از روند پیگیری و اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: بسیاری از مشکلات این طرح در حال برطرف شدن است.
محمد مهدی عبدالهی افزود: پروژه نهضت ملی مسکن از حدود دو سال پیش آغاز شده و بخشی از متقاضیان در همان زمان آورده مالی خود را واریز کردهاند.
به گفته وی، پیشتر شرکت سکاف به عنوان پیمانکار فعالیت داشت و حدود ۳۰هزار قرارداد در شهرهای مختلف از جمله شیراز منعقد کرده بود اما به دلیل برخی مشکلات، همکاری با این شرکت متوقف و پیمانکار جدید انتخاب شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس تصریح کرد: با وجود چالشها و کندیهایی که در روند اجرا پیش آمده بود، اکنون مراحل آمادهسازی زمین، اخذ سند، تهیه نقشههای تفصیلی و صدور پروانه ساخت در حال انجام است و روند اجرای پروژهها سرعت گرفته است.
عبدالهی گفت: این پروژهها در شهرهای مختلف استان به شکل واحدهای یکطبقه و دوطبقه ساخته میشوند و برخی از آنها توسط خود مردم تکمیل شده و به بهرهبرداری رسیده است.
به گفته وی، در شهر صدرا نیز حدود یکهزار تا ۲ هزار واحد مسکونی در حال آمادهسازی است و بنیاد مسکن مسئولیت اجرای بخشی از این واحدها را بر عهده دارد.
عبدالهی با اشاره به برخی تجمعات اعتراضی کارگران و متقاضیان در مقابل استانداری و فرمانداری گفت: این اعتراضها عمدتاً ناشی از تأخیر در روند اجرا بوده اما اکنون با رفع موانع، واحدها به تدریج تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس تأکید کرد: نهضت ملی مسکن یک فرآیند زمانبر است که شامل تهیه زمین، اخذ مجوزها و آمادهسازی زیرساختها میشود و خوشبختانه امروز این مراحل به نقطهای رسیده که ساختوسازها با سرعت بیشتری پیش میرود.