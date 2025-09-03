قرارداد 98 درصدی پزشکان با بخش خصوصی برای امحا پسماندهای عفونی

به گزارش ایلنا، محمدحسین شفیعی با بیان اینکه زباله عفونی در تمام مطب‌های پزشکی سطح استان مرکزی وجود ندارد، افزود: بیشتر پزشکان بین صفر تا 5 کیلوگرم زباله عفونی تولید می‌کنند که بعد از بی‌خطرسازی دفن می‌شوند.

وی ادامه داد: آزمایشگاه‌ها و مطب برخی پزشکان جراح در سطح استان مرکزی حدود 10 تا 15 کیلوگرم در هر ماه زباله عفونی دارند. 20 درصد پزشکان این استان نیز تا 10 کیلوگرم در ماه پسماند عفونی دارند که به صورت اصولی دفن می‌شود.

رئیس نظام پزشکی استان مرکزی درباره پسماندها عفونی سایر شهرستان‌های استان نیز اظهار داشت: برخی شهرستان‌ها پسماند عفونی را پس از بی‌خطرسازی در مراکز بیمارستانی امحا و برخی هم پس از بی‌خطرسازی برای دفن به اراک منتقل می‌کنند.

