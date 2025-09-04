استان البرز با تنش آبی و کم آبی سد کرج روبرو است

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز در سال‌های اخیر حفر چاه‌های متعدد و افزایش عمق آن‌ها به یکی از چالش‌های جدی استان البرز تبدیل شده است.

برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی نه‌تنها سطح آبخوان‌ها را به‌شدت پایین آورده، بلکه پدیده فرونشست زمین را در مناطق مختلف این استان تشدید کرده است.

البرز به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور، سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی دارد، اما روش‌های سنتی آبیاری به‌ویژه آبیاری غرقابی، موجب شده مصرف آب به شکلی بی‌رویه انجام شود و زمین‌های کشاورزی و حتی شهرهای بزرگ استان در معرض خطر فرونشست قرار بگیرند.

در کنار این بحران، استان البرز با کم‌آبی و تنش‌های جدی در منابع سطحی نیز مواجه است. سد کرج به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین آب استان و تهران با کاهش چشمگیر ذخایر آبی روبه‌رو شده و رودخانه کرج نیز در بخش‌هایی با خشکی کامل مواجه است؛ وضعیتی که چشم‌انداز پایداری منابع آبی استان را بیش از پیش نگران‌کننده کرده است.

فرونشست زمین به بحران شهری تبدیل شده است

علیرضا قره‌حسنلو، رئیس شورای اسلامی استان البرز در گفت‌و‌گو با ایلنا با تأکید بر اینکه استان با بحران کم‌آبی و تبعات آن از جمله فرونشست روبه‌رو است، گفت: یکی از موضوعاتی که ما در شورای عالی استان‌های کشور پیگیر بودیم بحث فرونشست است که این موضوع را در قالب یک طرح دو فوریتی به مجلس ارائه کردیم و این طرح اعلام وصول شد. منتظریم در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

وی توضیح داد: این طرح ابعاد مختلف دارد و راهکارهای پیشگیری لازم در راستای جلوگیری از شدت فرونشست مطرح شده است. اگر در مجلس مطرح شود با کمک نمایندگان تکمیل‌تر خواهد شد. کارشناسی‌های زیادی روی آن انجام شده و همکاران ما در شورای عالی استان‌ها نیز آن را به‌صورت دقیق آماده کرده‌اند. به نظر من با توجه به بحران کم‌آبی، فرونشست زمین خطری جدی است که می‌تواند اثرات منفی در حوزه‌های مختلف شهری و استانی داشته باشد.

کشاورزی سنتی و برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی؛ عوامل اصلی فرونشست

قره‌حسنلو در ارتباط با دلایل فرونشست در استان به حوزه کشاورزی اشاره کرد و به ایلنا گفت: ضرورت دارد کشاورزی‌ را به صورت مدرن انجام بدهیم و مصرف آب را مدیریت کنیم. اما متاسفانه در حال حاضر، آبیاری بسیاری از زمین های کشاورزی به صورت غرقابی انجام می شود که باید به درستی مدیریت شود.

به گفته این مسئول، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی موجب عمیق‌تر شدن چاه‌ها شده و همین امر تبعات گسترده‌ای برای شهرها به همراه دارد.

وی در عین حال به برخی اقدامات مثبت در حوزه مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات تفاهم‌نامه شهرداری هشتگرد با اداره آبفا درباره تصفیه آب است. همچنین در فضای سبز شهری تلاش شده کمترین مقدار آب برای آبیاری مصرف شود. با این حال مهم‌تر از همه این است که برای مدیریت کشت، کشاورزی و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، یک برنامه مدون و سیاست کلی در نظر گرفته شود.

استفاده از ظرفیت نخبگان برای ارائه طرح

رئیس شورای استان البرز تأکید کرد: شورای استان آمادگی دارد از ظرفیت نخبگان و اساتید دانشگاه برای ارائه طرح‌های علمی استفاده کند. بهتر است این موضوع از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس منتقل شود. اما همه ارگان‌ها و دستگاه‌های ذیربط باید به‌صورت مشترک وارد عمل شوند تا این دغدغه مهم برطرف شود.

سه سال هشدار درباره فرونشست

یادآوری این نکته ضرورت دارد که قره‌حسنلو طی سه سال گذشته نسبت به خطر فرونشست در البرز، کماکان هشدار داده بود و در جلسات مختلف نسبت به پیامدهای آن برای توسعه شهری و زیست‌محیطی تذکر می‌داد.

اکنون این مسئول، بار دیگر بحران فرونشست، استفاده از آب چاه‌های عمیق و کشاورزی غرقابی را یکی از جدی‌ترین تهدیدات پیش روی استان البرز معرفی می‌کند.

سیاست شورای استان‌ برای انتقال آب طالقان به تهران؟ پاسخی که داده نشد!

در ادامه این گفت‌وگو، خبرنگار ایلنا درباره انتقال آب سد طالقان به تهران و گلایه‌های مردم البرز، موضع‌گیری شورای استان البرز را در مورد دفاع از حق‌آبه استان جویا شد؛ موضوعی که به باور بسیاری از شهروندان و کارشناسان اگر از این حق دفاع نشود در آینده نزدیک موجب تشدید کم‌آبی در شهرستان‌های استان و افزایش استفاده از منابع زیرزمینی برای کشاورزی خواهد شد.

قره‌حسنلو پاسخی مستقیم در مورد سیاست شورای استان البرز به انتقال آب سد طالقان نداد اما گفت که در حال حاضر استان البرز با وضعیت تنش آبی و کم آبی سد کرج روبرو است.

رئیس شورای استان البرز افزود: بخشی از منابع آب سد طالقان به شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد تزریق می‌شود و به زودی با تلاش نماینده مجلس قرار است که شهرستان چهارباغ نیز بهره‌مند شود. همچنین این طرح به کرج متصل شده و انشعاب شبکه آبرسانی به فردیس در حال اجرا است.

