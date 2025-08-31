معاون فرهنگی شهردار شیراز اعلام کرد؛
آغاز دورههای فشرده بازیگری «ستارهها» ویژه دختران ۱۲ تا ۱۸ سال در شیراز
معاون فرهنگی شهردار شیراز از آغاز دورههای آموزشی فشرده و تخصصی بازیگری «ستارهها» ویژه دختران ۱۲ تا ۱۸ سال خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی افزود: همزمان با برگزاری دومین جشنواره استانی تئاتر اجتماعی «ستارهها»، دوره آموزشی بازیگری در چهار گروه و به صورت رایگان، از مردادماه امسال در شیراز آغاز شده است. این دورهها با بیش از ۴۰ جلسه آموزشی در تماشاخانه استاد فقیه و فرهنگسرای حکمت، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز برگزار میشود و تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
معاون فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، با بیان اینکه این دورهها نقش مهمی در ایجاد درک مشترک میان بازیگران و کارگردانان درباره سبک و خلق آثار شاخص در تئاتر اجتماعی دارند، اظهار داشت: حضور اساتید مجرب حوزه تئاتر و نمایش در طراحی و اجرای این دورهها، از عوامل اصلی ارتقای سطح علمی و عملی هنرجویان بهشمار میآید.
وی این کارگاهها را یک «پیشبرنامه» بنیادین برای جشنواره تئاتر اجتماعی «ستارهها» عنوان کرد و افزود: مباحث مطروحه در این دوره شامل فن بیان و گویندگی پیشرفته، خلاقیت و بداههپردازی در بازیگری، تحلیل شخصیت و درک نقش در آثار اجتماعی، تکنیکهای بازیگری جمعی و تعامل روی صحنه، و انعطاف بدنی و استفاده خلاقانه از توانهای جسمانی است.
به گفته چوبینی، هدف اصلی این برنامه علاوه بر افزایش کیفیت آثار ارائهشده در جشنواره، پرورش نسلی آگاه و توانمند از بازیگران نوجوان است که بتوانند در تولید آثار اثرگذار اجتماعی نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.