به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی افزود: همزمان با برگزاری دومین جشنواره استانی تئاتر اجتماعی «ستاره‌ها»، دوره آموزشی بازیگری در چهار گروه و به صورت رایگان، از مردادماه امسال در شیراز آغاز شده است. این دوره‌ها با بیش از ۴۰ جلسه آموزشی در تماشاخانه استاد فقیه و فرهنگسرای حکمت، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز برگزار می‌شود و تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

معاون فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، با بیان اینکه این دوره‌ها نقش مهمی در ایجاد درک مشترک میان بازیگران و کارگردانان درباره سبک و خلق آثار شاخص در تئاتر اجتماعی دارند، اظهار داشت: حضور اساتید مجرب حوزه تئاتر و نمایش در طراحی و اجرای این دوره‌ها، از عوامل اصلی ارتقای سطح علمی و عملی هنرجویان به‌شمار می‌آید.

وی این کارگاه‌ها را یک «پیش‌برنامه» بنیادین برای جشنواره تئاتر اجتماعی «ستاره‌ها» عنوان کرد و افزود: مباحث مطروحه در این دوره شامل فن بیان و گویندگی پیشرفته، خلاقیت و بداهه‌پردازی در بازیگری، تحلیل شخصیت و درک نقش در آثار اجتماعی، تکنیک‌های بازیگری جمعی و تعامل روی صحنه، و انعطاف بدنی و استفاده خلاقانه از توان‌های جسمانی است.

به گفته چوبینی، هدف اصلی این برنامه علاوه بر افزایش کیفیت آثار ارائه‌شده در جشنواره، پرورش نسلی آگاه و توانمند از بازیگران نوجوان است که بتوانند در تولید آثار اثرگذار اجتماعی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

انتهای پیام/