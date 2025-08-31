خبرگزاری کار ایران
آغاز دوره‌های فشرده بازیگری «ستاره‌ها» ویژه دختران ۱۲ تا ۱۸ سال در شیراز

آغاز دوره‌های فشرده بازیگری «ستاره‌ها» ویژه دختران ۱۲ تا ۱۸ سال در شیراز
معاون فرهنگی شهردار شیراز از آغاز دوره‌های آموزشی فشرده و تخصصی بازیگری «ستاره‌ها» ویژه دختران ۱۲ تا ۱۸ سال خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی افزود: همزمان با برگزاری دومین جشنواره استانی تئاتر اجتماعی «ستاره‌ها»، دوره آموزشی بازیگری در چهار گروه و به صورت رایگان، از مردادماه امسال در شیراز آغاز شده است. این دوره‌ها با بیش از ۴۰ جلسه آموزشی در تماشاخانه استاد فقیه و فرهنگسرای حکمت، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز برگزار می‌شود و تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.  

معاون فرهنگی و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، با بیان اینکه این دوره‌ها نقش مهمی در ایجاد درک مشترک میان بازیگران و کارگردانان درباره سبک و خلق آثار شاخص در تئاتر اجتماعی دارند، اظهار داشت: حضور اساتید مجرب حوزه تئاتر و نمایش در طراحی و اجرای این دوره‌ها، از عوامل اصلی ارتقای سطح علمی و عملی هنرجویان به‌شمار می‌آید.

وی این کارگاه‌ها را یک «پیش‌برنامه» بنیادین برای جشنواره تئاتر اجتماعی «ستاره‌ها» عنوان کرد و افزود: مباحث مطروحه در این دوره شامل فن بیان و گویندگی پیشرفته، خلاقیت و بداهه‌پردازی در بازیگری، تحلیل شخصیت و درک نقش در آثار اجتماعی، تکنیک‌های بازیگری جمعی و تعامل روی صحنه، و انعطاف بدنی و استفاده خلاقانه از توان‌های جسمانی است.  

به گفته چوبینی، هدف اصلی این برنامه علاوه بر افزایش کیفیت آثار ارائه‌شده در جشنواره، پرورش نسلی آگاه و توانمند از بازیگران نوجوان است که بتوانند در تولید آثار اثرگذار اجتماعی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

