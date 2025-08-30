استاندار اصفهان خبر داد؛
ساخت یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در اصفهان
استاندار اصفهان گفت: اصفهان با آغاز عملیات اجرایی ساخت یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید به زودی پایتخت انرژی خورشیدی ایران میشود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در آیین بهرهبرداری از ۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی رازی و آغاز عملیات اجرای ساخت یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در استان اصفهان افزود: این پروژه بخشی از برنامه جامع استان برای راهبری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است و اصفهان در حال حاضر با برخورداری از ظرفیتهای بیمانند، رتبه نخست کشور از نظر ظرفیت نصب شده نیروگاههای خورشیدی را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: بدون تردید با نگاه مثبت دولت چهاردهم این روند توسعه با قوت ادامه خواهد یافت، ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی که عملیات اجرایی آن از امروز آغاز می شود، رقمی بسیار قابل توجه در سطح ملی و گامی بلند در جهت تحقق اهداف کلان کشور در حوزه انرژیهای پاک و پایداری شبکه سراسری است.
استاندار اصفهان اضافه کرد: حجم سرمایهگذاری برای پروژههایی که اجرای آن از امروز آغاز می شود، افزون بر ۴۰۰ هزار میلیارد ریال و نقش بخش خصوصی در تامین کلیدی است، بخش خصوصی با مشارکت شبکه بانکی در شهرستان شهرضا و مناطق تابعه در حال احداث نیروگاههای خورشیدی است که می توانند نقش محوری در توسعه انرژی های تجدیدپذیر برای استان ایفا کند.
وی تاکید کرد: هم اکنون تنها در شهرستان شهرضا حدود ۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی فعال شده است و امروز با افتتاح این نیروگاه خورشیدی ۸۰ مگاواتی، گام دیگری در مسیر تأمین انرژی پایدار استان برداشته شد.
جمالی نژاد با اشاره به جایگاه ممتاز استان در استفاده از انرژی خورشیدی، افزود: حوزه انرژی های تجدید پذیر، به ویژه انرژی خورشیدی، فرصت طلایی برای سرمایهگذاران است و از تمامی فعالان اقتصادی دعوت می کنم تا در این عرصه مشارکت کنند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر با هدف توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی برای مردم استان صورت میگیرد، اطمینان داد: مدیریت ارشد استان با تمام توان از سرمایهگذاران در زمینه انرژی های تجدید پذیر حمایت خواهد کرد و در همه مراحل، از صدور مجوز و واگذاری زمین تا تسهیل فرآیندهای اجرایی، پشتیبان کامل آنها خواهد بود.
جمالی نژاد در پایان با تأکید بر اهمیت راهبردی سرمایهگذاری در انرژیهای نو، ابراز خوشبینی کرد: با تداوم مسیر تولید انرژی برق خورشیدی و تبدیل تفاهمنامههای منعقد شده در اتاق بازرگانی به پروژههای اجرایی، استان در آینده نزدیک با هیچگونه محدودیتی در تأمین برق مواجه نخواهد بود و به الگویی ملی در حوزه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر تبدیل خواهد شد.