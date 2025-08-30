رئیس اداره مطالعات بحران شهرداری شیراز:
طرح جامع مدیریت بحران، آیندهای ایمن برای شیراز رقم خواهد زد
رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز،ابراز امیدواری کرد با پشتوانه علمی و همکاری اساتید، خبرگان و همکاران شهرداری، آیندهای ایمن و پایدار برای شهر شیراز و رقم زده شود.
جابری با اشاره به اینکه شهرداری با انتخاب مشاور ذیصلاح و تشکیل تیم تخصصی، فعالیتهای اجرایی را از اردیبهشتماه ۱۴۰۴ بهطور جدی شروع کرده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون پیشرفت درخور توجهی در این زمینه حاصل شده است.
وی عنوان کرد: کلیات و روش اجرایی طرح در کارگروههای تخصصی بررسی و تأیید شده و همچنین در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نیز گزارش گردیده است. این طرح با همکاری دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان شیراز اجرایی خواهد شد.
مرتضی مرتضوی مدیر پروژه طرح جامع مدیریت بحران شهر شیراز با اشاره به جزئیات علمی پروژه توضیح داد: شرح خدمات این طرح شامل ۲۸۱ آیتم است و با همکاری چهار دانشگاه معتبر کشور که سابقه تدوین طرحهای جامع مدیریت بحران در سطح ملی و شهرداریها را دارند، اجرایی میشود. همچنین حدود 57 عضو هیئت علمی از دانشگاههای سراسر کشور نیز در این پروژه مشارکت دارند.
وی افزود: در این پروژه از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده میکنیم که یکی از کاملترین و معتبرترین روشهای تحقیق در دنیاست.در این روش ابتدا از طریق مطالعه مرور سیستماتیک تجارب بینالمللی احصا گردیده و پس از بررسی اسناد و طرح های مرتبط داخلی و اخذ نظرات کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوعات مختلف مدیریت بحران، نسبت به تدوین پیش نویس اولیه اسناد سه گانه اقدام می گردد. در مرحله آخر نیز با تشکیل پنل خبرگان (Expert Panel)، اسناد سه گانه نهایی گردیده و پس از تایید شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغ می شود.
مرتضوی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت این پروژه استخراج ۱۰ مقاله علمی از این پروژه است که نشاندهنده ضمانت علمی اسناد سه گانه بوده و با توجه به اینکه این اسناد حکم قانون را دارند و همچنین تأیید داوران علمی بینالمللی را دریافت میکنند، میتوان انتظار داشت که از ضمانت اجرایی مناسبی نیز برخوردار باشند.