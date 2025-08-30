خبرگزاری کار ایران
شناسایی فرار مالیاتی ۵۰۰ مودی با کارتخوان صندوق‌های قرض‌الحسنه در خراسان رضوی

سرپرست دیوان محاسبات خراسان رضوی گفت: هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برگه تشخیص مالیاتی برای مودیانی که با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان صندوق های قرض الحسنه در استان، قصد فرار مالیاتی داشتند، صادر و منجر به شناسایی این اشخاص و مطالبه مالیات شد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حسین دشتبان افزود: پیش از این با بررسی و رصد نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در سطح استان مشخص ‌شد بسیاری از مودیان مالیاتی از طریق پوشش ایجاد شده در این صندوق‌ها اقدام به کتمان درآمد و فرار مالیاتی می کنند.

وی اضافه کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه با افتتاح حساب به نام خود نزد بانک های عامل و دریافت کارتخوان متصل به همان حساب، آن را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند که در نتیجه، گردش حساب ایجاد شده متعلق به مودی به نام صندوق قرض الحسنه ثبت شده و از پرداخت مالیات معاف می شوند و مودیان از این چرخه سوء استفاده می‌کنند.

سرپرست دیوان محاسبات خراسان رضوی گفت: اصلی‌ترین وظیفه دیوان محاسبات در تمام سطوح، ایجاد شفافیت و انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی است و در این خصوص نیز فهرستی از صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال در استان از سازمان اقتصاد اسلامی و سایر مبادی دریافت و ابتدای سال ۱۴۰۰ طی مکاتبات محرمانه در اختیار اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفت.

دشتبان افزود: با این حال تا پایان سال ۱۴۰۲، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی براساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم صرفا اقدام عملکرد ۲ صندوق را بررسی و از بررسی عملکرد سایر صندوق ها خودداری کرده بود که در نهایت با ورود دیوان محاسبات این بازرسی‌ها برای سایر صندوق‌ها به مرحله اجرا در آمد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ با برگزاری جلسات متعدد با مسوولان مربوطه، انجام مکاتبات، پیگیری و رصد عملکرد دستگاه اجرایی، گزارش‌های مالیاتی از ۲۶ صندوق قرض الحسنه استان انجام و پس از ارسال اطلاعات مشتریان به ادارات مالیاتی مربوطه، هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برگه مطالبه مالیاتی برای مودیان صادر شد.

سرپرست دیوان محاسبات خراسان رضوی گفت: مالیات مطالبه شده مربوط به فعالیت ۵۰۰ مشتری از ۲۶ صندوق قرض الحسنه در استان طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بوده است که این اداره کل در خصوص وصول و واریز این مطالبات به حساب های خزانه دولت نیز پیگیر خواهد بود.

