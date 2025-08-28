خبرگزاری کار ایران
پروژه بزرگ بازآفرینی شهری نیکان افتتاح شد؛

پروژه بازآفرینی شیراز الگویی موفق برای توسعه پایدار و مشارکت محله‌ای است
همزمان با هفته دولت پروژه بزرگ بازآفرینی شهری نیکان به مساحت ۴۴۰۰۰ مترمربع به ارزش ۳۰هزارمیلیارد ریال شامل بازار سنتی کریمخان و بازار سنتی زرنگار بهره برداری شد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این مراسم گفت: این پروژه یکی از بهترین نمونه‌های مداخلات گسترده در بافت تاریخی و فرهنگی شهر است و نتیجه همکاری دولت، شهرداری، بخش خصوصی و مردم محلی است.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی شیراز افزود: پروژه در جوار مدرسه‌ای اجرا شده که ملاصدرا شیرازی، یکی از مشاهیر فلسفه اسلامی، در آن تعلیم دیده و شاگردان بسیاری تربیت کرده است و شیراز محل پرورش انسان‌های بی‌نظیر و بی‌مانند است.

گلپایگانی با بیان اینکه در دهه‌های گذشته در ۴۰ شهر ایران چهل پروژه مداخله گسترده در بافت تاریخی اجرا شده، گفت: بسیاری از این پروژه‌ها یا نیمه‌تمام رها شده‌اند یا با مداخلات نامناسب اجرا شده‌اند، اما پروژه شیراز نمونه‌ای منحصر به فرد و موفق است و تبریک ویژه خود را به مردم شیراز اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: پروژه حاضر به لحاظ معماری، اقتصادی و اجتماعی ممتاز است و فضای دلنشین و صمیمی ایجاد کرده و پاسخگوی نیازهای امروز مردم است. 

وی تصریح کرد: معماری پروژه بافت تاریخی شهر را حفظ کرده و همانند فرش‌های ارزشمند ابریشم و زربفت، اثر تمدنی و فرهنگی برای شیراز خلق کرده است.

گلپایگانی گفت:پروژه‌های بازآفرینی شهری باید با همکاری و اتفاق نظر بخش خصوصی، شهرداری و مدیران دولتی اجرا شوند تا فضایی تمدنی ایجاد شود که مردم محله، شهروندان شیراز، مردم فارس و همه ایرانیان به داشتن آن افتخار کنند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بازآفرینی شهری رویکردی مشارکتی و عدالت‌محور دارد و صاحبان اصلی شهرها و محله‌ها باید در این فرآیند نقش داشته باشند.

وی با بیان اینکه بافت تاریخی شیراز حدود یک و نیم درصد مساحت شهر را تشکیل می‌دهد، گفت: اهمیت این بافت بسیار بیشتر از وسعت آن است و خاطره‌انگیزی و زیبایی آن همچون زیورآلات ارزشمند است که هویت فرهنگی و تاریخی مردم را زینت می‌دهد.

گلپایگانی با قدردانی از هیئت امنای بازار، مهندسان، طراحان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت:  تمام این افراد جای تقدیر و سپاس دارند و موفقیت پروژه نتیجه تلاش مشترک آنان است. 

وی خاطرنشان کرد: این پروژه نشان داد که معماری ایرانی قادر است به نیازهای معاصر پاسخ دهد و مانند موسیقی و شعر ایرانی، زنده و اثرگذار است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، تأکید کرد: پروژه بازآفرینی شیراز الگویی موفق برای سایر شهرهای ایران است و نشان می‌دهد که همکاری همه جانبه دولت، شهرداری، بخش خصوصی و مردم می‌تواند آثار تمدنی، فرهنگی و اجتماعی ماندگار ایجاد کند و زندگی مردم را در بافت تاریخی ارتقا دهد.

بازآفرینی بافت‌های تاریخی و فرسوده اولویت دولت در استان است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس هم با اشاره به افتتاح بیش از یکهزار و ۶۰۰ پروژه در حوزه‌های عمران، مسکن، شهری، آب و برق، گازرسانی، بهداشت و درمان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اعتبار بیش از ۶۶ هزار میلیارد ریال، گفت: این پروژه‌ها در تمامی شهرستان‌های استان فارس اجرایی و تقدیم مردم شده است.

محمودرضایی کوچی افزود: هفته دولت امسال فرصت مناسبی برای تقدیر از خدمات شهیدان رجایی و باهنر و بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف عمرانی در استان فارس است.

معاون استاندار فارس با تأکید بر اهمیت حوزه وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در این بخش و شهر جدید صدرا بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی شامل بازآفرینی شهری، مسکن، بزرگراه و آزادراه اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

وی موضوع اصلی جلسه را بازآفرینی شهری عنوان کرد و با اشاره به اهمیت توجه به بافت‌های فرسوده و تاریخی استان گفت: حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده یا تاریخی زندگی می‌کنند و در شیراز بیش از ۳۶۰ هکتار بافت تاریخی و فرهنگی وجود دارد که باید مرکز جوشش زندگی اجتماعی و فرهنگی باشد.

معاون استانداری فارس افزود: با وجود توسعه‌های شهری، بافت‌های قدیمی و تاریخی کماکان باقی مانده و ضروری است زندگی در این مناطق به حرکت درآید و از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و هویتی آن بهره‌برداری شود تا حتی بهتر از بافت‌های جدید و نو مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و اهمیت اتحاد و همدلی ملی، گفت: اداره شهرها بر اساس نظام محله‌محوری و مشارکت اجتماعی مردم، راهکاری کلیدی برای حفظ هویت شهری و اتصال تاریخی با زندگی معاصر است.

معاون استانداری فارس همچنین تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در استان در دست اجرا است و بخشی از آن در بافت‌های تاریخی و فرهنگی جانمایی شده تا سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی موجود مورد استفاده قرار گیرد و زندگی شهری متوازن و پایدار ادامه یابد.

رضایی کوچی افزود: پروژه‌های بازآفرینی شهری در شیراز و سایر شهرهای بزرگ و درجه دو استان فارس با هدف احیای بافت‌های کهن و زنده کردن زندگی اجتماعی در این مناطق ادامه خواهد یافت و امید است این طرح‌ها موجب بازگشت جمعیت و تقویت هویت و فرهنگ محلی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس خاطرنشان کرد: احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی، اتصال هویتی از گذشته به حال و بهره‌برداری از زیرساخت‌های موجود، به روزرسانی زندگی شهری و افزایش مشارکت اجتماعی مردم از مهم‌ترین اهداف این پروژه‌ها است.

وی گفت: این اقدامات نه تنها میراثی برای حال بلکه سرمایه‌ای برای آینده محسوب می‌شود و اجرای پروژه‌ها در چارچوب مشارکت مردم و مدیریت محله‌محور، الگوی موفقی برای توسعه شهری پایدار در استان فارس خواهد بود.

 افتتاح یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های بازآفرینی شهری ایران در شیراز

محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس نیز در این مراسم این پروژه را یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳هزار میلیارد ریال و بهره‌برداری از ۳۰ هزار متر مربع زمین خالص در شیراز اجرا شده است.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی و توسعه‌ای پروژه گفت: این طرح علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی برای شهر شیراز، نقش مهمی در توسعه شهری و ارتقای ارتباط بین بافت فرسوده، حرم و بازار شهر دارد و زمینه فعالیت‌های تجاری از جمله طلافروشی، پوشاک و سایر مشاغل را فراهم کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس افزود: این پروژه با رعایت اصول توسعه پایدار و توجه به نیازهای اجتماعی و تجاری شهروندان، به صورت کامل در بافت موجود اجرا شده و هدف آن ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده و تاریخی است.

عبدالهی اظهار امیدواری کرد که بهره‌برداری از این پروژه موجب رضایت و رفاه مردم شهرستان شیراز شود و الگویی موفق در حوزه بازآفرینی شهری باشد.

 بازآفرینی بافت‌های تاریخی و فرسوده اولویت اصلی توسعه شهری و رفاه مردم است

 شهردار شیراز، نیز در این مراسم گفت: این پروژه تحولی مهم در بافت تاریخی و فرهنگی شهر محسوب می‌شود و مشارکت دولت و بخش خصوصی نقش اساسی در تحقق آن داشته است.

محمدحسن اسدی افزود: پروژه زندیه با هدف ایجاد ارزش اقتصادی، توسعه شهری، ارتقای ارتباط با بازار و حرم‌های مطهر و فراهم کردن فعالیت‌های تجاری از جمله طلافروشی، پوشاک و سایر مشاغل اجرا شده است و سایر کاربری‌های شهری نیز در آن در نظر گرفته شده است.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه فاز دوم پروژه زندیه نیز در دستور کار قرار دارد و با همکاری مسئولان مربوطه به زودی اجرایی خواهد شد، عنوان کرد: بازآفرینی و تحرک اجتماعی و اقتصادی بافت تاریخی ادامه دارد.

اسدی با اشاره به اهمیت گردشگری در شیراز یادآور شد: بازآفرینی بافت‌های تاریخی و فرهنگی مانند بازار وکیل، حمام وکیل، آب انبار وکیل و اطراف حرم شاهچراغ(ع) نقش مهمی در جذب گردشگر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد و کمتر گردشگری است که وارد شیراز شود و از این مناطق دیدن نکند.

وی افزود: پروژه‌های بازآفرینی مشابه در محله‌های فخرآباد، قاآنی و سایر بافت‌های فرسوده اجرا شده است و بازآفرینی شهری رویکردی عدالت‌محور دارد و نهایتاً باید بافت‌های قدیم از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی متحول شوند.

شهردار شیراز تصریح کرد: بافت‌های قدیم و فرسوده در معرض خطر حوادث طبیعی مانند زلزله هستند و خواستار حمایت دولت و شورای شهر برای ارائه تسهیلات و مجوزهای لازم شد تا امنیت و رفاه مردم حفظ شود. وی همچنین از همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، از جمله آب، برق، مخابرات، آتش‌نشانی و سایر نهادها تقدیر کرد و گفت: بدون همراهی آنان اجرای پروژه‌های بازآفرینی با محدودیت‌ها و مقررات میراث فرهنگی امکان‌پذیر نبود.

اسدی با بیان اهمیت صیانت و مرمت بناهای تاریخی اظهار کرد: پروژه زندیه در قلب بافت تاریخی حرم‌های مطهر قرار دارد و بازدید گردشگران از این مناطق موجب حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر می‌شود و سرمایه اجتماعی و فرهنگی موجود به روزرسانی می‌شود.

وی افزود: پروژه‌ها باید الگویی برای توسعه پایدار، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ارتقای عدالت اجتماعی باشند و ضمن بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود، زمینه تحرک اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم را فراهم کنند.

شهردار شیراز اعلام کرد: شهرداری و شورای شهر پای کار هستند و با همکاری دولت و بخش خصوصی، بازآفرینی بافت‌های تاریخی و فرسوده شیراز ادامه خواهد یافت، فازهای بعدی پروژه زندیه اجرا خواهند شد و زندگی مردم در این مناطق بهبود می‌یابد.

