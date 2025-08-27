خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور استاندار فارس انجام شد؛

افتتاح ۴ واحد تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

افتتاح ۴ واحد تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز
کد خبر : 1678869
لینک کوتاه کپی شد.

۴ واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز با حضور استاندار فارس، فرماندار شیراز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: این طرح‌ها که با سرمایه‌گذاری بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان به اجرا درآمده‌اند، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۲۵۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

کریم مجرب ادامه داد: تولیدات این واحدها شامل انواع سازه های فلزی بعنوان صنعت زیرساختی و استراتزیک ، فیلم پلی‌اتیلن، چرم مصنوعی با کاربرد در صنعت پوشاک ، کفش ، مبلمان و دکوراسیون، صنعت خودرو و... همچنین دیگر واحد تولید انواع نوشیدنی است که نقش مهمی در توسعه صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش منطقه ایفا می‌کنند.

 مجرب اظهار داشت: بهره‌برداری از این واحدها گامی مهم در راستای توسعه صنعتی استان، تحقق اهداف اقتصادی دولت، افزایش تولید ملی، اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی به واردات محسوب می‌شود. همچنین این پروژه‌ها بیانگر تمرکز جدی بر صنایع دانش‌بنیان و زنجیره ارزش در سطح استان هستند.

مدیرکل صمت فارس در ادامه از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: تمام این اقدامات در چارچوب سند آمایش سرزمینی استان فارس و با اولویت‌بخشی به شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد. این سند که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شده، مبنای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله استان خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد افزود:افتتاح این واحدها نمادی از همکاری مؤثر بین دولت و بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و صنعتی استان است. حمایت‌های دولتی در کنار حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت برای مردم منطقه خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور