به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، احمد حمزه‌زاده در گردهمایی ناظرین استانی صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی که صبح چهارشنبه در هتل کاروانسرای یام مرند برگزار شد، گفت: آذربایجان شرقی با ۴۸۰۰ اثر تاریخی شناسایی‌شده، ۲۰۰۰ اثر ثبت ملی و ۶ میراث جهانی شامل کلیساهای آذربایجان، بازار تاریخی تبریز، سه کاروانسرای تاریخی، دومین ژئوپارک جهانی و روستای جهانی کندوان، یکی از قطب‌های گردشگری ایران است.

حمزه‌زاده خاطرنشان کرد: تبریز به‌تنهایی بیش از پنج بار پایتخت ایران بوده و این پیشینه تاریخی غنی، پشتوانه مهمی برای جذب گردشگر است؛ اما بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد جاذبه‌های مکمل است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گفت: مدل سه‌ضلعی توسعه گردشگری شامل «زیرساخت‌ها، جاذبه‌ها و بازاریابی» طراحی شده و هم‌اکنون آذربایجان شرقی از نظر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

وی تأکید کرد: صندوق احیا باید به‌عنوان تسهیل‌گر دیده شود تا فرایند واگذاری و بهره‌برداری از بناهای تاریخی سرعت گیرد، برای این منظور تشکیل کارگروه ویژه و تدوین بسته‌های حمایتی و مشوق‌های اقتصادی برای ترغیب سرمایه‌گذاران ضروری است.

حمزه‌زاده با اشاره به وجود ۸۵ رشته صنایع‌دستی و بیش از ۴۰ هزار هنرمند فعال، نبود بازارچه‌های فروش را بزرگ‌ترین مشکل این حوزه دانست و اعلام کرد: آمادگی ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی با همکاری صندوق وجود دارد.

وی همچنین بر احیای جایگاه تاریخی فرش تبریز در بازارهای جهانی تأکید کرد و از تدوین طرح ویژه‌ای برای رونق تولید و صادرات فرش دستباف خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در پایان گفت: موزه فرش تبریز ـ بزرگ‌ترین موزه فرش کشور ـ با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیمه‌تمام مانده و نیازمند بسته سرمایه‌گذاری مشترک و جذب سرمایه‌گذار برای تکمیل است.

