خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۳۵ تُن آهن آلات احتکار شده در اصفهان

کشف ۳۵ تُن آهن آلات احتکار شده در اصفهان
کد خبر : 1678460
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف ۳۵ تن آهن آلات احتکار شده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران این پلیس از یک انبار در شهر اصفهان خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی سبحانی فر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی اصفهان اظهار داشت: در راستای تداوم اجرای طرح تشدید مقابله با احتکار کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی خود از احتکار آهن‌آلات در یکی از انبارهای سطح شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از تحقیقات میدانی و بررسی‌های انجام شده طی هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی صورت‌گرفته از این انبار موفق شدند 35 تن انواع آهن‌آلات احتکار شده را کشف و یک متهم را نیز دراین‌رابطه شناسایی کنند.

سبحانی‌فر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش آهن آلات مکشوفه را بیش از 20 میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: به علت عدم ثبت موجودی انبار در سامانه‌های مربوطه، پرونده تشکیل و به همراه متهم به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور