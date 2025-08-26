کشف ۳۵ تُن آهن آلات احتکار شده در اصفهان
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف ۳۵ تن آهن آلات احتکار شده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران این پلیس از یک انبار در شهر اصفهان خبرداد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی سبحانی فر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی اصفهان اظهار داشت: در راستای تداوم اجرای طرح تشدید مقابله با احتکار کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی خود از احتکار آهنآلات در یکی از انبارهای سطح شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از تحقیقات میدانی و بررسیهای انجام شده طی هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی صورتگرفته از این انبار موفق شدند 35 تن انواع آهنآلات احتکار شده را کشف و یک متهم را نیز دراینرابطه شناسایی کنند.
سبحانیفر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش آهن آلات مکشوفه را بیش از 20 میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: به علت عدم ثبت موجودی انبار در سامانههای مربوطه، پرونده تشکیل و به همراه متهم به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.