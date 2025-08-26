هشدار معاون رئیسجمهور:
توسعه ناپایدار، طبیعت چهارمحال و بختیاری را تهدید میکند
معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: بهرهبرداریها و توسعه ناپایدار موجب شده چهارمحال و بختیاری با وجود طبیعت بینظیر و سرمایههای ارزشمندی که دارد با مشکلاتی از جمله حقابه تالابها و تهدیداتی که طبیعت استان را مورد تهدید قرار میدهد روبرو شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری، امروز، در نشست با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهرکرد اظهارداشت: استان چهارمحال و بختیاری با پدیده «فرونشست زمین» مواجه است.
وی با اشاره به طبیعت چشمنواز، منابع آب سرشار و تنوع زیستی بینظیر این استان که به «سرزمین آب، آیینه و آفتاب» مشهور است افزود: در طول سالها و دهههای گذشته به موضوع محیطزیست آنگونه که باید توجه نشده و اکنون این شرایط به عنوان یک زنگ خطر باید جدی گرفته شود.
انصاری سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۴ را مانیفست حوزه محیط زیست خواند و گفت: با وجود قوانین فراوان بالادستی و تأکیدات قانون برنامه هفتم توسعه، این بخش در بسیاری از حوزهها با چالش مواجه است.
رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به نقش تأثیرگذار روحانیت به عنوان گروه مرجع جامعه، خواستار حمایت و توجه ویژه این قشر به موضوعات محیطزیستی شد.
انصاری تغییر نگرش فرهنگی و سیاستگذاریهای کلان را با استناد به آموزههای دینی در خصوص حرمت طبیعت ضروری دانست و یادآور شد: این تغییرات میتواند نقطه آغاز تحول در رفتارهای فردی و جمعی برای حل مسائل محیط زیستی کشور و استان چهارمحال و بختیاری باشد.