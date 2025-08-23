به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز شنبه اول شهریور با انتشار اطلاعیه‌ای از همراهی مشترکان در روزهای اخیر تقدیر کرد و درباره علت افزایش موقت خاموشی‌ها توضیح داد.

بر اساس این اطلاعیه، «افزایش بی‌سابقه دما و خشکسالی گسترده» باعث کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی کشور، به‌ویژه نیروگاه‌های کارون ۳ و ۴ شده است. این نیروگاه‌ها به دلیل کمبود منابع آبی ناچاراً از مدار تولید خارج شده‌اند و این موضوع در کنار ثبت رکوردهای دمایی جدید در نیمه دوم مرداد، سهم خاموشی‌های خانگی را موقتاً افزایش داد.

شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این اطلاعیه تأکید کرده است که همکاران این شرکت از ابتدای بحران بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی و مدیریت شرایط بوده‌اند و بخوبی درک می‌کنند که خاموشی‌ها چه مشکلاتی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین با اشاره به اقدامات گسترده وزارت نیرو و پیش‌بینی کاهش دما از انتهای هفته آینده، اعلام کرد که روند تعدیل خاموشی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و با تداوم این روند تا پایان شهریور شاهد حذف کامل خاموشی‌های خانگی خواهیم بود.

در پایان، شرکت توزیع نیروی برق شیراز ضمن عذرخواهی از مشکلات ایجاد شده، از همراهی و صبوری مشترکان قدردانی کرده و بر ضرورت همدلی و همکاری مردم برای عبور از این شرایط تأکید کرده است.

انتهای پیام/