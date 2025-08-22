خبرگزاری کار ایران
رئیس کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛

​حل بحران نقدینگی بانک مسکن شرط اجرای طرح‌های ملی مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به مشکلات نقدینگی بانک مسکن و تأثیر آن بر اجرای طرح‌های ملی مسکن، خواستار تسویه فوری مطالبات ارزی این بانک به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تسویه فوری مطالبات ارزی بانک مسکن از بانک مرکزی به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد.

 نماینده شهرستان‌های جهرم و خفر در این نامه با اشاره به گزارش‌های استانی و دریافتی از دیوان محاسبات کشور درباره روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که در نشست‌های کمیسیون عمران، عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن بررسی و مشکلات نقدینگی بانک مسکن به عنوان یکی از عوامل اصلی کندی روند اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار گرفته است.

رضایی کوچی افزود برای توانمندسازی بانک مسکن و رفع مشکلات ناترازی آن، راهکارهایی مانند تسویه مطالبات ارزی از بانک مرکزی، تسویه مطالبات ریالی از دولت و افزایش سرمایه بانک ضروری است.

وی از بانک مرکزی خواست تا با فوریت نسبت به تعیین تکلیف و تسویه این مطالبات اقدام کرده و گزارش مربوطه را به کمیسیون عمران مجلس ارسال کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به پیشبرد قانون جهش تولید مسکن و تسهیل روند اجرای طرح‌های ملی مسکن کمک کند.

