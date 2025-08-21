دستگیری سارقان گیاهان دارویی در تیران و کرون
فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون از دستگیری ۴ سارق گیاهان دارویی با ۵ فقره سرقت در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبرداد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی نیکبخت، فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت گیاهان دارویی از مزارع و منازل تعدادی از روستاهای بخش کرون، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در این رابطه مأموران با اقدامات هوشمندانه پلیسی 4 سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
نیکبخت تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به 5 فقره سرقت گیاهان دارویی در این شهرستان اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.