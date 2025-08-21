هشدار رئیس پلیس فتا گیلان درباره سوءاستفاده هکرها از تصاویر برای نفوذ به گوشیهای هوشمند
رئیس پلیس فتا گیلان از سوءاستفاده هکرها از تصاویر برای نفوذ به گوشیهای هوشمند خبر داد و افزود: صرف مشاهده یک تصویر معمولاً خطرناک نیست، اما در صورت وجود حفره امنیتی یا حملات موسوم به روز صفر، امکان آلوده شدن دستگاه تنها با باز کردن فایل وجود دارد.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ «امیرحسین نقی مهر» رئیس پلیس فتا استان گیلان با اشاره به شیوههای جدید حملات سایبری گفت: برخی از مجرمان سایبری با بهرهگیری از روش استگانوگرافی یا پنهاننگاری، اقدام به جاسازی کدهای مخرب در قالب فایلهای تصویری میکنند.
وی افزود: این فایلها که در ظاهر تصاویر معمولی هستند، در صورت وجود آسیبپذیری در نرمافزارهای نمایشدهنده یا پیامرسانها، میتوانند به ابزاری برای نفوذ و سرقت اطلاعات از گوشیها و رایانههای کاربران تبدیل شوند.
این مقام انتظامی اعلام کرد: صرف مشاهده یک تصویر معمولاً خطرناک نیست، اما در صورت وجود حفره امنیتی یا حملات موسوم به روز صفر، امکان آلوده شدن دستگاه تنها با باز کردن فایل وجود دارد.
سرهنگ نقی مهر با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در فضای مجازی و پیشگیری از این نوع تهدیدات به شهروندان توصیه کرد: کاربران جهت پیشگیری از سوءاستفادههای سایبری باید از باز کردن فایلهای ناشناس و مشکوک خودداری نمایند، قابلیت دانلود خودکار رسانهها را در شبکههای اجتماعی غیرفعال سازند همچنین سیستمعامل و نرمافزارهای خود را همواره بهروز نگه دارند و از نرمافزارهای امنیتی معتبر و بهروز بهره ببرند و در صورت نیاز به بررسی فایل مشکوک، از محیط ایزوله یا ماشین مجازی استفاده کنند.
سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir آماده دریافت گزارشهای مردمی بوده و کاربران گرامی میتوانند آخرین اخبار، حوادث و رویدادهای سایبری را از این طریق دریافت نمایند. همچنین شماره تماس ۰۹۶۳۸۰مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان در سراسر استان میباشد.