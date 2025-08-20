خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل شیلات هرمزگان مطرح کرد؛

پرورش صدف خوراکی یکی از مصداق‌های بارز توسعه اقتصاد دریا محور

پرورش صدف خوراکی یکی از مصداق‌های بارز توسعه اقتصاد دریا محور
کد خبر : 1675852
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل شیلات هرمزگان در نشستی که با حضور سرپرست پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، معاون آبزی‌پروری شیلات هرمزگان، معاون پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، نماینده سازمان محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی استان، سرمایه‌گذار و جمعی از کارشناسان برگزار شد، از پرورش صدف خوراکی به عنوان یکی از مصادیق بارز توسعه اقتصاد دریا محور یاد کرد‌.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مسعود بارانی تصریح کرد: پرورش صدف خوراکی یک فرصت سرمایه‌گذاری مناسب در مناطق ساحلی است که با توجه به مزایای اقتصادی و صادراتی، می‌تواند به توسعه پایدار منطقه کمک کند. با توجه به پتانسیل بالای ایران در این زمینه، توسعه پرورش صدف می‌تواند به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در مناطق ساحلی منجر شود.

وی پرورش صدف خوراکی را یک فعالیت نوین و درآمدزا در مناطق ساحلی، به ویژه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان که ظرفیت بالایی برای پرورش این محصول باارزش صادراتی وجود دارد خواند و تصریح کرد: امید داریم دستگاه‌های اجرایی استان و متولیان امر بتوانند با رفع موانع، این صنعت را در مسیر شکل‌گیری و توسعه پایدار قرار دهند.

مدیرکل شیلات هرمزگان همچنین افزود: اجرای پایلوت‌های موفق پرورش صدف خوراکی در برخی مناطق ساحلی استان نشان داده است که این صنعت علاوه بر ارزش اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی و فناورانه کشور در حوزه آبزی‌پروری داشته باشد.

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان نیز در این نشست اظهار داشت: پرورش صدف خوراکی علاوه بر ارزش غذایی بالا، نقشی مؤثر در بهبود کیفیت محیط زیست دریایی دارد، چرا که این گونه از آبزیان با تغذیه از ذرات معلق، به پالایش طبیعی آب و حفظ تعادل اکوسیستم‌های ساحلی کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و آزمایشگاهی خود، از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در این حوزه حمایت علمی و فنی کند تا این صنعت نوپا بتواند در چارچوب استانداردهای زیست‌محیطی و با تکیه بر دانش بومی، جایگاه مناسبی در سواحل کشور پیدا کند.

گفتنی است در این نشست کارشناسان و بهره بردار طرح ضمن اعلام نظر و نکات کارشناسی خود به بیان نظرات، پیشنهاد ها و راهکارها برای رفع موانع و تسهیل در توسعه پرداختند و مقرر گردید دستگاههای اجرایی استان همکاری ویژه ای برای حل مشکلات وموانع اجرای طرح بعمل آورند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور