کشور نیاز به رشته هایی دارد که بازار کار داشته باشد

به گزارش ایلنا، سید آیت اله رزمجو در نشست با مشاوران تحصیلی مدارس آموزش و پرورش استان که به صورت حضوری و برخط برگزار شد با تاکید بر اهمیت رشته های مهارتی در کشور اظهار داشت: ما باید اجازه دهیم تا خود دانش آموز دست به انتخاب رشته در دانشگاه بزند و با اجبار کسی را وادار به ادامه تحصیل در رشته ای خاص نکنیم.

وی افزود: دوره پشت میز نشینی گذشته است و امروز ادارات و سازمان ها دارای نیروی انسانی مازاد هستند لذا باید برای دانش آموزان در آینده مسیری را باز کنیم تا به جای میز نشینی و کارمندی، پس از فارغ التحصیلی وارد بازار کار شوند.

رزمجو ادامه داد: امروز در عرصه های مختلف فرش، طلا و جواهر، خودرو، هواپیمایی و ... می توان رشته هایی مهارتی ایجاد کرد و افراد ماهر را به جامعه تحویل داد لذا باید نگاهمان را به شغل تغییر دهیم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: باید رشته هایی ایجاد کنیم که بازار کار داشته باشد لذا باید در بازار کار بازنگری شود و دانشگاه های سنتی پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: اگر دانش آموز از همان ابتدا به سمت بازار کار هدایت شود و دستش در جیب خودش باشد، قطعا فرد موفقی خواهد شد و امروز کارآفرینان جوان ما در جامعه می درخشند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس بیان داشت: امروز در حالی همه به دنبال کارمندی و پشت میز نشینی هستند که با حقوق کارمندی تا نیمه های ماه نیز نمی توان امورات زندگی را گذراند.

وی خاطرنشان کرد: نسل جوان امروز متفاوت از دیروز است و می خواهد در کم ترین زمان ممکن به استقلال مالی برسد لذا باید در رشته ای مهارت پیدا کند و دنبال شغل برود.

رزمجو همچنین اظهار داشت: وظیفه دانشگاه و آموزش و پرورش در این راستا سنگین است چراکه باید با توجه به نیاز جامعه دانش آموزان را به سمت مهارت ها سوق دهیم.

این مقام مسوول با اشاره به امضا تفاهم نامه میان دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس و اداره کل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: آموزش و پرورش می تواند با انجام نیازسنجی، رشته هایی مورد نیاز دانش آموزان را اعلام کند تا دانشگاه جامع علمی کاربردی برای ایجاد آن اقدام کند چراکه دانشگاه این ظرفیت را داراست.

