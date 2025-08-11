۶ نفر بر اثر گاز مونوکسیدکربن در قم مسموم شدند
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: بر اثر انتشار گاز مونوکسید کربن در یک کارخانه کفش در استان ۶ نفر دچار مسمومیت شدند.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم آمده است: این حادثه ساعت ۱۵:۳۵ امروز بیستم به مرکز فوریتهای پزشکی قم اعلام و بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
گزارش حاکیست: سه نفر از مصدومان این حادثه که همگی خانم بودند، در وضعیت بدحال قرار داشتند و اقدامات درمانی لازم برای آنان انجام و به بیمارستان منتقل شدند.
در این حادثه مورد فوتی گزارش نشدهاست.
مرکز اورژانس ۱۱۵ قم با دارا بودن ۴۰۰ نیروی عملیاتی، ۴۵ پایگاه شهری و جادهای، هشت دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد به شهروندان خدماترسانی میکند.