به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی عصر یک‌شنبه در نشستی که به مناسبت روز خبرنگار با اهالی رسانه برگزار شد، ضمن تبریک این روز و تجلیل از فعالان این عرصه، اظهار داشت: رسانه‌ها می‌توانند بهترین مشاوران مدیران باشند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی و نقش خانه ملت، افزود: نمایندگی را دوست دارم و مردم نیز دو دوره به ما اعتماد کردند و ما نیز از این اعتماد دفاع کردیم.

بابایی کارنامی دیدار با مردم را یک برنامه راهبردی عنوان کرد و گفت: مردمی که از دولت‌ها و مسئولان گلایه دارند و راه به جایی ندارند، مشکلات خود را در خانه ملت که خانه خودشان است، دنبال می‌کنند.

وی تاکید کرد: ما با دولت‌ها و مدیران رفیق هستیم و تذکر به آن‌ها نیز بابت رستگاری مردم است.

نماینده ساری و میاندورود در خانه ملت به وضعیت پروژه‌های زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: سال ۹۹ آب شرب شهرستان ساری و میاندورود بدترین وضعیت را داشت، اما با تلاش‌های دولت‌های مختلف و نمایندگان، طرح‌های آبرسانی زیادی اتفاق افتاد و صنعت آب در این استان به منصه ظهور رسید.

وی از استاندار مازندران به دلیل "میدانی و عمل‌گرا بودن" و "نگاه توسعه‌گرانه" قدردانی کرد و افزود: ساری را به میدان کار و شأن دولت تبدیل کردیم تا جریان‌های سیاسی مختلف در این عرصه کار کنند. جلوی پیشرفت را نخواهیم گرفت، اما اجازه سنگ‌اندازی و کوتاهی حق مردم را نمی‌دهیم و ساری باید به فضای کار و آرامش تبدیل شود.

بابایی کارنامی پروژه‌های در دست پیگیری در مرکز استان را شامل "بیمارستان آیت‌الله طبرسی"، "جاده ساری-تاکام"، "پل سه‌راه جویبار" و "فاضلاب شهری و نیروگاه زباله‌سوز ساری" برشمرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به نقش مردم در تحولات اخیر اشاره کرد و گفت: مردم در جنگ چند روزه گذشته، تهدید امنیت ملی را به فرصت امنیت ملی تبدیل کردند.

وی همچنین به طرح‌های مورد تأکید مجلس اشاره کرد: تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، لایحه مشاغل حساس، اجرای مناسب‌سازی حقوق زنان در برابر خشونت و طرح کالابرگ الکترونیکی در مجلس را از جمله این طرح‌ها عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر طرح‌های عمرانی و رفاهی در حوزه انتخابیه شد.

بابایی کارنامی با تأکید بر استمرار پیگیری و مطالعه، خواستار توجه بیشتر به تشکلات، به‌ویژه خانه مطبوعات مازندران شد.

وی در خصوص وضعیت شهرداری‌ها گفت: دوشنبه‌ها شهرداری ساری محل کار من است و همه باید به شهرداری ساری به دلیل بدهی ۷۰۰ میلیاردی به تأمین اجتماعی و بدهی به پیمانکاران که از دوران قبل بوده و در شرایط خوبی نیست، کمک کنیم.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه اجازه نمی‌دهیم کدخدایی به ساری بازگردد، تصریح کرد: ساری باید محل کار و تلاش شود.

نماینده ساری و میاندورود در مجلس با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انتقال واقعیت‌ها و نقد منصفانه عملکردها، افزود: استان مازندران ظرفیت‌های بزرگی در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی دارد که با هم‌افزایی و گفت‌وگوی سازنده میان مسئولان و مردم می‌توان آن‌ها را بالفعل کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به همبستگی مردم در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی، تصریح کرد: مقاومت ملت ایران در سایه راهبردهای امام خمینی(ره)، رهبری معظم انقلاب و خون شهدا، پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور بوده و باید این مسیر با قدرت ادامه یابد.

