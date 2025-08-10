شبکه فیبر نوری مخابرات در اصفهان افزون بر ۱۲ هزار کیلومتر است

به گزارش ایلنا از اصفهان، اصغر فارقلیطیان در نشست خبری افزود: هم اکنون تمامی بانک ها، ارگان ها و مکان های تجاری بزرگ استان به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و به دنبال افزایش طول شبکه فیبر نوری در کلان شهر اصفهان هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰۰ هزار نفر در استان مشترک اینترنت پرسرعت مخابرات هستند که حدود ۵۰ هزار نفر آن ها از خدمات فیبرنوری بهره می برند، گفت: درخصوص کلانشهر اصفهان نیز شرکت مخابرات به دنبال رساندن طول شبکه فیبر نوری به ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر برای هر منطقه شهرداری این کلان شهر تا پایان امسال است.

وی تاکید کرد: توسعه شبکه فیبر نوری، جایگزینی مطمئن‌تر، پایدارتر و بهتر از شبکه کابل های مسی است که علاوه بر سرعت بیشتر، کاهش مصرف انرژی، کاهش احتمال سرقت و فراهم شدن بستر ارایه خدمات بیشتر را فراهم می کند.

فارقلیطیان خاطرنشان کرد: براساس تفاهم نامه منعقده بین شرکت شهرک های صنعتی اصفهان و مخابرات ایران، زمینه استفاده هرچه بیشتر صنایع استان از خدمات اینترنت مخابرات تا ۲ سال آینده فراهم می شود که بدون تردید ارتباط پایدار و پرسرعت به اینترنت، می تواند نقش کلیدی در رشد اقتصادی، توسعه کسب‌وکارهای و بهبود کیفیت تولید داشته باشد.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان تصریح کرد: تعهد مخابرات برای کمک به صنایع و تولید باعث شده بیشتر سرمایه گذاری های شرکت در استان به توسعه ارایه خدمات اینترنت به واحدهای صنعتی، کسب و کارها و حتی گلخانه ها تخصیص یابد زیرا در بستر اینترنت است که می توان خدماتی نظیر هوشمند سازی، ارتباطات بین‌المللی و اینترنت اشیا را عرضه کرد.

وی یادآور شد: هفته دولت امسال ۵۱۹ پروژه در مخابرات منطقه اصفهان با هزینه‌کردی معادل سه هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال اجرا می شود که تعداد زیادی از آن ها منجر به توسعه خدمات اینترنت برای صنایع و کسب و کارها می شود، هرچه صنعت را برای استفاده از اینترنت مجهزتر کنیم، این به نفع تولید کشور خواهد بود.

فارقلیطیان اضافه کرد: تعرفه های جدید مخابراتی مدت‌ها پیش در برنامه هفتم توسعه تصویب و تاییدیه های مربوط به آن نیز در مراجع تصویب شده بود اما زمان اجرای آن ها ناخواسته مصادف با آغاز دفاع مقدس ۱۲ روزه شد، با این وجود شرکت مخابرات برای همراهی با مردم تا انتهای تیر، پنج هزار دقیقه سرویس رایگان مکالمه و ۵۰ گیگابایت اینترنت رایگان در اختیار مشترکان خود قرار داد.

وی با اشاره به برنامه های شرکت مخابرات ایران برای ارتقای کیفیت خدمات خاطرنشان کرد: همسو کردن نیروهای مخابرات در سطح استان و کشور از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح موجب چابک سازی و گسترش دایره ارایه خدمات مخابراتی می شود و برای تحقق این هدف تاکنون بخش های مالی و بازرگانی منطقه اصفهان در مرکز استان متمرکز شده اند.

انتهای پیام/