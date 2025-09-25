به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال‌های اخیر، نرخ طلاق در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، در سال گذشته، تعداد طلاق‌ها نسبت به سال‌های قبل از آن افزایش یافته است. این آمار نشان‌دهنده چالش‌های جدی در روابط زناشویی و خانواده‌هاست.

تحقیقات نشان می‌دهد که عوامل متعددی در افزایش نرخ طلاق مؤثر هستند از جمله فشارهای اقتصادی، عدم تناسب فرهنگی، فقدان مهارت‌های ارتباطی و افزایش آگاهی و استقلال زنان می باشد. طلاق نه تنها بر زندگی فردی زوجین تأثیرگذار است، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز دارد. فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها ممکن است با مشکلات عاطفی و روانی مواجه شوند و این موضوع می‌تواند بر روی جامعه به طور کلی تأثیر منفی بگذارد.

کودکان قربانیان اصلی طلاق

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: با جدایی والدین محکم ترین پیوند اجتماعی از هم گسسته می‌شود و کودکان قربانیان اصلی این پدیده می باشند.

مهرداد رضاپور با اشاره به اینکه طلاق پدیده‌ای است که فرزندان را ناخواسته درگیر می کند افزود: جدایی والدین باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، انحرافات جنسی، مصرف مواد مخدر، فقر، فحشا و … در کودکان می‌شود. وی افزود: طلاق یک فاجعه است که ضمن تخریب بنیان خانواده به کودکان طلاق و نسل آینده آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند و سبب می‌شود کودکان قربانیان اصلی بی‌مهری‌های والدین شوند. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری گرفتن احساس امنیت در کودکان، بروز اضطراب و افسردگی، کاهش عزت نفس و اعتماد کودک، سوق به سمت رفتارهای پرخطر، احساس ترد شدن از سوی خانواده و جامعه، افت تحصیلی و بروز اختلالات شخصیتی را از مهمترین اثرات طلاق بر روی کودکان عنوان کرد. رضاپور به والدین توصیه کرد داشتن ارتباط مثبت، روابط گرم و صمیمی و کاهش تنش بین فرزند و والدین به کودکان کمک می‌کند که راحت‌تر و سریع‌تر با طلاق کنار بیایند و با این رفتار احتمال ابتلا به افسردگی در فرزندان خانواده کاهش پیدا کند و به حفظ عزت نفسشان کمک شود.

10 تا 25 درصد طلاق‌ها ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: افزایش تعداد پرونده‌های طلاق، زنگ خطری برای استان بوده، به نحوی که به ازای ثبت هر 3.5 ازدواج یک طلاق ثبت می‌شود.

سید محمد موسوی بیان کرد: آسیب‌های اجتماعی، حوزه محجوری است و به مثابه خوره‌ای بی‌صدا، ممکن است جامعه ما را در بر گیرد.

وی فروپاشی خانواده، اعتیاد، خشم و جرایم خشن و خطرات فضای مجازی را چهار آسیب اجتماعی اولویت‌دار در رابطه با طلاق عنوان کرد و افزود: 10 تا 25 درصد طلاق‌ها ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد اما معیشت و اقتصاد به تنهایی حرف اول را نمی‌زند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: افزایش نرخ طلاق نه تنها بر روی زوجین تأثیر می‌گذارد بلکه عواقب اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها معمولاً با مشکلات روانی و اجتماعی مواجه می‌شوند و این موضوع می‌تواند تأثیرات منفی بر روی جامعه داشته باشد.

موسوی تصریح کرد: افزایش نرخ طلاق یک چالش بزرگ اجتماعی است که نیاز به توجه و همکاری همه‌جانبه دارد. با تقویت مهارت‌های ارتباطی و مدیریت زندگی مشترک، می‌توان به کاهش این آمار کمک کرد و زندگی‌های خانوادگی سالم‌تری را برای خود و فرزندان ایجاد کرد.

طلاق سلامت و روان مردان و زنان را تحت تاثیر قرار می دهد

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود: در سال‌های اخیر، میزان طلاق در برخی استان‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرها رشد چشمگیری داشته است.

سرهنگ مرتضی عسکری بیان کرد: مشکلات اقتصادی، اختلافات فرهنگی، کاهش تاب‌آوری اجتماعی و ناتوانی در حل تعارضات خانوادگی از مهم‌ترین دلایل افزایش طلاق است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین آمار طلاق در بین زوج‌های جوان مشاهده می‌شود افزود: طلاق می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری و مشکلات روانی در فرزندان شود.

سرهنگ عسگری بر لزوم آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج، مشاوره‌های خانوادگی و تقویت مهارت‌های ارتباطی برای کاهش این پدیده تأکید کرد.

وی از دستگاه‌های مرتبط خواست تا با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی، از تشدید این روند جلوگیری کنند چرا که طلاق به یک چالش جدی اجتماعی تبدیل شده و نیازمند عزم ملی برای کاهش پیامدهای آن است.

