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روند افزایشی درخواست رادیوگرافی دندان برای تایید اقدامات ترمیمی توسط بیمه‌های تکمیلی

روند افزایشی درخواست رادیوگرافی دندان برای تایید اقدامات ترمیمی توسط بیمه‌های تکمیلی
کد خبر : 1826594
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مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، رادیوگرافی پانورکس از نظر تعداد خدمات تجویزی و ارائه شده در گروه خدمات پرتوپزشکی دارای رتبه دوم بوده و رادیوگرافی‌های دهان و دندان بر اساس درخواست سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی جهت تایید اقدامات ترمیمی دندان پزشکی روند افزایشی دارد.

به گزارش ایلنا از وبدا، محمد مهدی ناصحی درباره روند افزایشی آمار مراجعه جهت انجام رادیوگرافی‌های مجدد دهان و دندان در مراکز پرتوپزشکی برای ارائه به بیمه‌های تکمیلی افزود: بر اساس مقررات پایه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو، تصویربرداری از انسان با استفاده از پرتوهای یونیزان برای مقاصد شغلی، حقوقی یا بیمه‌های سلامت، بدون وجود نشانه‌های بالینی، به طور معمول توجیه پذیر نیست.

وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف به سازمان‌های بیمه‌گر، باعث تابش اشعه غیرضرور به بیماران و افزایش احتمال بروز سرطان می‌شود.

ناصحی بیان کرد: با وجود ابلاغ موضوع جلوگیری از انجام رادیوگرافی فقط به منظور تایید بیمه‌های درمان تکمیلی، همچنان شاهد روند افزایشی آمار مراجعه کنندگان جهت انجام رادیوگرافی مجدد دهان و دندان هستیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت ایران در این زمینه پیشنهاد داده که روش‌های جایگزین مانند انجام فوتوگرافی یا معاینه بالینی توسط پزشک انجام شود.بر اساس بند ۹-۳ مقررات پایه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو، تصویربرداری از انسان با استفاده از پرتوهای یونیزان برای مقاصد شغلی، حقوقی یا بیمه‌های سلامتی، بدون وجود نشانه‌های بالینی، به طور معمول توجیه‌پذیر نیست.

براساس اعلام سازمان بیمه سلامت، علی رغم ابلاغ تایید بیمه های تکمیلی توسط بیمه مرکزی به کلیه شرکت های بیمه بازرگانی، متاسفانه همچنان روند افزایشی آمار تعداد مراجعه کنندگان جهت انجام رادیوگرافی های مجدد دهان و دندان درمراکز پرتو پزشکی مشاده می شود.

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