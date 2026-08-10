به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی در سومین برنامه خود در سفر دو روزه به استان فارس در جمع معاونان آموزش ابتدایی ادارات آموزش و پرورش استان فارس در باشگاه فرهنگیان شیراز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای دانش آموز مدرسه میناب و لامرد افزود: هر موفقیتی که در آموزش و پرورش حاصل می شود سهم بیشتر آن نتیجه تلاش همکاران ما درمناطق و شهرستان ها است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تحول در توانمندی مدیران و معلمان با نگاهی به آینده دانش آموزان پیشنهاد خوبی بود که در این جلسه مطرح شد بنابراین در همین راستا تلاش داشته ایم تا توانمند سازی معلمان رابا مدیریت مدرسه پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: هر چند مصمم هستیم آموزش ها در سال جدید حضوری باشد البته این بدان معنی نیست که از اهمیت آموزش های مجازی غافل شویم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: هر چند شیوع کرونا باعث ورود سریع به آموزش های مجازی شد اما این فرایند از قبل ازکرونا در دستور کار آموزش و پرورش همچنین آموزش عالی بود.

وی با تشریح مزایا و معایب آموزش های مجازی، اضافه کرد: برای تدریس موفق و موثر در فضای مجازی باید برنامه ریزی داشته باشیم.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در چینش کلاس ها همه دانش آموزان مهم هستند اما اگر روی دانش آموزانی که کمتر دیده می شوند تمرکز کنیم قطعا باعث خوشحالی جامعه خواهیم شد.

وی ادامه داد: طرح حامی می تواند از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کند چرا که دانش آموزان ضعیف تر ممکن است ناامید و از چرخه یادگیری به مرور خارج شوند و دچار آسیب شوند بنابراین این طرح در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار موثر خواهد بود.

حکیم زاده اذعان کرد: کار ما بسیار مهم است چون ما در سرچشمه دانایی یعنی در دوره ابتدایی قرار داریم درجایی که زیر بنای ایجاد تمدن و فرهنگ است.