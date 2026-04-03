سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد:
جواب حملات دشمن را با خدمات بیشتر می دهیم؛ نجات ۳۰۰ نفر از زیر آوار
سخنگوی شهرداری تهران ضمن تاکید بر ارائه خدمات بیشتر به شهروندان از رضایت ۷۵ درصدی مردم از خدمات شهری در جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به رضایت ۷۵ درصدی مردم از خدمات شهری در جنگ گفت: مردم تهران لایق بهترینها هستند، ما جواب حملات وحشیانه ائتلاف آمریکایی-صهیونی را با خدمات بیشتر انجام میدهیم.
به گفته او، انجام بیش از ۱۷۰ عملیات امدادی، نجات ۳۰۰ نفر از زیر آوار و اسکان اضطراری بیش از ۵ هزار شهروند در ۱۹ هتل از جمله اقدامات و خدمات شهری در جنگ تا به امروز است.
به گزارش شهر، سخنگوی شهرداری تهران تاکید کرد: تا آخرین روز جنگ تحمیلی و شکست دشمن در کنار مردم تهران هستیم تا کمتر دچار رنج شوند.