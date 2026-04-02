به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی به مناسبت روز جهانی آگاه‌سازی اتیسم «۲ آوریل» که امسال با شعار «حمایت از فرد با اختلال اتیسم در زمان بحران، وظیفه همگانی» برگزار می‌شود، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«روز جهانی آگاه‌سازی اتیسم فرصتی است برای یادآوری این حقیقت که افزایش سطح آگاهی جامعه و همچنین پذیرش از سوی خانواده و جامعه و حمایت از افراد دارای اختلال طیف اتیسم، نیازمند تلاش جمعی است.

شعار امسال، «حمایت از فرد با اختلال اتیسم در زمان بحران، وظیفه همگانی» بر ضرورت توجه ویژه به این گروه از جامعه در شرایط بحرانی و به‌خصوص وضعیت‌های جنگی تأکید دارد.

در چنین شرایطی که برخی از زیرساخت‌های خدمات اجتماعی و توانبخشی کشور آسیب دیده‌اند، سازمان بهزیستی کشور با تکیه بر روحیه مسئولیت‌پذیری، ایثار و تعهد کارکنان خود، همچنان بی‌وقفه در حال ارائه خدمت به گروه‌های هدف از جمله افراد با اختلال طیف اتیسم می‌باشد تا هیچ خانواده‌ای در مسیر توانبخشی و مراقبت تنها نماند.

سازمان بهزیستی کشور همواره در تلاش بوده تا گام‌های مؤثری در زمینه توسعه خدمات اتیسم بردارد و در سال گذشته، نیز با نگاه نو به مشارکت اجتماعی و خانواده‌محور، در جهت تشکیل دبیرخانه اتیسم اقدام کرد.

این دبیرخانه به منظور حضور و نقش‌آفرینی مستقیم خانواده‌های افراد دارای اتیسم، به‌عنوان صدای واحد و حلقه ارتباط بین جامعه، دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌ها، با هدف هم‌افزایی دیدگاه‌ها، برنامه‌ریزی هدفمند خدمات و تقویت انسجام ملی در مسیر حمایت از افراد دارای اتیسم طراحی شده است.

اقدامات و برنامه‌های جدید حمایتی و توانبخشی از یک سو و استمرار ارائه خدمات در شرایط کنونی از سوی دیگر، گواه تعهد و توجه سازمان بهزیستی به این عزیزان و خانواده‌های ایشان است.

در روز جهانی آگاه‌سازی اتیسم، ضمن قدردانی از خانواده‌های مقاوم و صبور، کارشناسان دلسوز و تمامی کارکنان حوزه توانبخشی سازمان در سراسر کشور، از تمامی نهادها، رسانه‌ها و خیرین دعوت می‌کنم تا در مسیر ساختن جامعه‌ای فراگیر، امن و آگاه با سازمان ما همراه و هم گام شوند.

ما در گرامیداشت این روز، ضمن محکوم کردن حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران عزیزمان، به تمام جهانیان به خصوص جوامع مدعی حقوق بشر اعلام می‌داریم که جنگ برای افراد بی‌دفاع نه تنها خطر جانی، که آثار سوء جبران ناپذیری در سلامت روان آن‌ها دارد و به هنگام بحران و جنگ، هیچ فردی به ویژه فرد دارای معلولیت نباید از حمایت محروم شود.»

