تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید تنگسیری در میدان انقلاب

وی درخصوص زمان اجرای این طرح اعلام کرد: اجرای محدودیتهای تردد از ساعت ۱۴ فردا چهارشنبه ۱۲ فروردین به منظور برگزاری مراسم در خیابان‌های انقلاب، حافظ و بهشت اجرا می‌گردد.

سردار موسوی پور در ادامه افزود: زمان شروع مراسم از ساعت ۱۵:۰۰ فردا چهارشنبه ۱۲ می‌باشد و محدودیت تردد از ساعت ۱۴ ضلع شمال از خیابان‌های طالقانی و پورسینا به سمت جنوب، ضلع غرب از خیابان‌ آزادی از تقاطع زارع، ضلع شرق از خیابان ولیعصر(عج)، ضلع جنوب از خیابان های لبافی نژاد و نظری به سمت شمال، خیابان کارگر از چهارراه لشگر تا میدان انقلاب و خیابان امام خمینی(ره) از تقاطع کمالی تا میدان حر اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه محدودیت توقف را نیز از میدان انقلاب، خیابان انقلاب و کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب حدفاصل میدان انقلاب تقاطع حافظ «با رعایت حداقل ۵۰ متر تا خیابان انقلاب»، خیابان حافظ و وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید و خیابان بهشت «خیابان معراج الشهداء و شیخ فضل الله» اعلام کرد.

وی به موتورسیکلت سواران توصیه کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است، چرا که ضامن سلامتی رانندگان این وسیله نقلیه کم ایمن کلاه ایمنی «کلاه زندگی» است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان تهرانی و مراجعه کنندگان در این مراسم توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده نمایند.