پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد؛
تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید تنگسیری در میدان انقلاب
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تسلیت و گرامیداشت شهادت سردار شهید تنگسیری و جمعی از فرماندهان جنگ رمضان از اجرای طرح و اعمال محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۱۴ فردا چهارشنبه ۱۲ فروردین خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور از هماهنگی پلیس با سایر مبادی ذیربط نسبت به تأمین نظم و ایمنی مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید تنگسیری و جمعی از فرماندهان جنگ رمضان خبر داد.
وی درخصوص زمان اجرای این طرح اعلام کرد: اجرای محدودیتهای تردد از ساعت ۱۴ فردا چهارشنبه ۱۲ فروردین به منظور برگزاری مراسم در خیابانهای انقلاب، حافظ و بهشت اجرا میگردد.
سردار موسوی پور در ادامه افزود: زمان شروع مراسم از ساعت ۱۵:۰۰ فردا چهارشنبه ۱۲ میباشد و محدودیت تردد از ساعت ۱۴ ضلع شمال از خیابانهای طالقانی و پورسینا به سمت جنوب، ضلع غرب از خیابان آزادی از تقاطع زارع، ضلع شرق از خیابان ولیعصر(عج)، ضلع جنوب از خیابان های لبافی نژاد و نظری به سمت شمال، خیابان کارگر از چهارراه لشگر تا میدان انقلاب و خیابان امام خمینی(ره) از تقاطع کمالی تا میدان حر اعمال میشود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه محدودیت توقف را نیز از میدان انقلاب، خیابان انقلاب و کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب حدفاصل میدان انقلاب تقاطع حافظ «با رعایت حداقل ۵۰ متر تا خیابان انقلاب»، خیابان حافظ و وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید و خیابان بهشت «خیابان معراج الشهداء و شیخ فضل الله» اعلام کرد.
وی به موتورسیکلت سواران توصیه کرد: استفاده از کلاه ایمنی برای سرنشین و ترک نشین موتورسیکلت ضروری است، چرا که ضامن سلامتی رانندگان این وسیله نقلیه کم ایمن کلاه ایمنی «کلاه زندگی» است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به شهروندان تهرانی و مراجعه کنندگان در این مراسم توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده نمایند.