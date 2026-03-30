بیشترین حجم تردد نوروز ۱۴۰۵ در مازندران و گلستان
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: از ابتدای اجرای طرح نوروزی؛ استانهای مازندران و گیلان بیشترین انباشت مسافر را داشتهاند.
به گزارش ایلنا، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، گفت: از ظهر امروز در محورهای شمالی شاهد بار ترافیکی پرحجمی هستیم که از ساعت ۱۵ با اعمال محدودیت در محدوده شهر مرزنآباد، بهدلیل بار سنگین ترافیک از جنوب به شمال، این محور تا اطلاع ثانوی بهصورت یکطرفه اعمال شده است.
وی افزود: در مدتی که از اجرای طرح نوروزی سپری شده، استانهای مازندران و گیلان بیشترین انباشت مسافر را داشتهاند و همچنین در استانهای مازندران و گلستان بیشترین حجم تردد ثبت شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: هرچند بهطور کلی در سطح کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بازه طرح نوروزی با کاهش ترددها مواجه بودهایم، اما بهواسطه شرایط خاص و افزایش سفرها پیش از آغاز طرح نوروزی، مدیریت ترددها و سفرها بهخوبی و بدون کوچکترین مشکل تا این لحظه انجام شده است.
وی گفت: با حضور حداکثری و پررنگ تمامی عوامل خدمترسان از جمله نیروهای راهداری، اورژانس، هلالاحمر و امداد خودرو، خدماترسانی به مردم همچنان ادامه خواهد داشت.
سردار حسینی با اشاره به آغاز موج دوم سفرها تصریح کرد: این موج از پنجشنبه ۶ فروردین آغاز شده و بههرحال انتظار میرود از روز پنجشنبه شاهد موج سنگین بازگشت مسافران باشیم. البته شرایط دایر بودن یا غیرحضوری بودن مدارس نیز میتواند در زمان بازگشت سفرهای نوروزی مؤثر باشد.
وی افزود: پیشبینی ما این است که پنجشنبه ۱۳ فروردین و جمعه ۱۴ فروردین بیشترین حجم بازگشت مسافران را داشته باشیم؛ لذا توصیه میکنیم مردم عزیز زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا بتوانند با صحت و سلامت به منازل خود بازگردند.