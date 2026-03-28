وضعیت ترافیک پایتخت در هشتمین روز فروردین ماه ۱۴۰۵

​پلیس راهور تهران بزرگ از ترافیک عادی و روان در اکثر معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران در روز شنبه هشتم فروردین ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: وضعیت ترافیک در مسیر غرب به شرق، بزرگراه‌های حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از بلوار شاهین شمالی تا بلوار فرحزادی، لشگری از تهرانسر تا ورودی خیابان مهرآباد، شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، و خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع توحید عادی و روان است. 

همچنین بار ترافیک مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های صدر ازبزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا خیابان شریعتی را نیز عادی و روان اعلام کرد. 

گفتنی است؛ مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از چراغی تا تونل توحید، امام علی (ع) از شهید رئیسی تا محلاتی و در ادامه از گلشن دوست تا خیابان طاهرخانی، سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، یادگار امام (ره) از خیابان حبیب الله تا حکیم، بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد همچنان با ترافیک عادی و روان همراه است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
