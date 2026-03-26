تهران در «ساعت زمین ۱۴۰۵» خاموش می‌ شود؛ دعوت مدیرکل محیط‌ زیست به مشارکت عمومی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌ نژاد با اشاره به برگزاری رویداد جهانی «ساعت زمین» اظهار کرد: طبق برنامه اعلام‌ شده، روز شنبه (۸ فروردین) تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان تهران با خاموش کردن چراغ‌ها و تأسیسات غیرضروری از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه در این رویداد ملی و بین‌ المللی مشارکت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه «ساعت زمین» از سال ۲۰۰۷ با هدف ترویج حفاظت از منابع طبیعی و کاهش مصرف انرژی اجرا می‌شود، افزود: امسال نیز بر اساس ابلاغ دفتر مشارکت‌ های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، ادارات، تابلوهای تبلیغاتی، نورپردازی‌های شهری و سایر تجهیزات غیرضروری برای مدت یک ساعت خاموش خواهند شد.

عباس‌ نژاد هدف اصلی این برنامه را فرهنگ‌سازی در حوزه صرفه‌ جویی انرژی، کاهش فشار بر شبکه برق و توجه‌دهی به آثار تغییرات اقلیمی دانست و اظهار کرد: اجرای دقیق این طرح نیازمند همراهی گسترده دستگاه‌ها و همکاری عمومی است.

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست تهران از رسانه‌ها، استانداری، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های خدمات‌ رسان، واحدهای صنعتی، بخش میراث فرهنگی، مدیران برج‌های مسکونی و مجموعه‌های آموزشی و خدماتی خواست بدون ایجاد اختلال در ارائه خدمات، نسبت به اجرای خاموشی در زمان مقرر اقدام کنند.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی مؤثر و جلب مشارکت اصناف و نهادهای مردمی برای موفقیت این رویداد تأکید کرد.

عباس‌نژاد در پایان از شهروندان تهرانی دعوت کرد با خاموش کردن چراغ‌ها و وسایل برقی غیرضروری در این یک ساعت، همراهی خود را با این حرکت جهانی و پیام احترام به زمین نشان دهند.

