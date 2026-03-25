انسداد مسیر جنوب به شمال جاده چالوس

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار احمدکرمی اسد در خصوص انسداد موقت جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال اعلام کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی کشور به سمت تهران و کرج به دلیل شروع موج بازگشت مسافران و به منظور مدیریت ترافیک در جهت تسهیل تردد بنابر تدابیر اتخاذ شده مقرر شد این دو محور از ساعت ۱۴ امروز (۵ فروردین ماه) در مسیر جنوب به شمال مسدود شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا اضافه کرد: بر همین اساس محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه از محدوده پل زنگوله به سمت تهران و کرج یکطرفه شده است و این محدودیت تا پایان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

کرمی اسد گفت: مسافرانی که قصد سفر به استان‌های شمالی را دارند می‌توانند از جاده‌های جایگزین مانند هراز، فیروزکوه و قزوین رشت تردد کنند.

