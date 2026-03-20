در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
امنیت کامل انبارهای ذخایر استراتژیک دارو تا امروز/ بخش درمان دولتی در ایام تعطیلات نوروز با صددرصد ظرفیت به فعالیت خود ادامه میدهد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: خوشبختانه، انبارهای مربوط به ذخایر استراتژیک کشور تا کنون سالم باقی ماندهاند و تا امروز مورد حمله قرار نگرفتهاند.
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص اعلام سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه تاکنون حدود ۸ کارخانه داروسازی به صورت جزئی یا کلی آسیب دیده و چندین شرکت پخش دارو نیز مورد آسیب واقع شده است، به خبرنگار ایلنا گفت: دشمن از ابتدای جنگ هیچ خط قرمزی برای عبور از رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی نشان نداده و مصونیتهای درمانی و کادر درمانی که جزو حقوق بینالملل محسوب میشوند، را به هیچوجه رعایت نمیکند.
وی افزود: خوشبختانه، انبارهای مربوط به ذخایر استراتژیک کشور تا کنون سالم باقی ماندهاند و تا امروز مورد حمله قرار نگرفتهاند. پیش از این پیشبینیهای لازم از نظر امنیتی برای این انبارها انجام شده است؛ بنابراین در حال حاضر در زمینه ذخیرهسازی استراتژیک دارو و همچنین شیر خشک مشکلی نداریم. این انبارها متعلق به شرکتهایی هستند که برخی از واحدهای آنها به تولید دارو و برخی دیگر به تولید شیر خشک میپردازند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی در تأمین داروهای مورد نیاز نداریم. اگرچه همانگونه که پیش از جنگ نیز مشاهده میشد، تعداد برخی قلمهای دارویی محدود است؛ اما برای بیماریهای شایع، بیماریهای مزمن، موارد اضطراری و جراحیها داروهای کافی در اختیار داریم. همچنین برای بیماران خاص نیز همانطور که معمول است، تأمین لازم انجام میشود.
جمالیان درباره تازه ترین آمار شهدای کادر درمان کشور نیز گفت: تا به امروز ۱۸ نفر از اعضای کادر درمان و بهداشت از جمله هفت نفر پرستار شهید شده اند. در ایام تعطیلات نوروز، بخش بهداشت و درمان دولتی با صد درصد ظرفیت به فعالیت خود ادامه میدهد؛ بیمارستانها، درمانگاهها، داروخانهها، نمایشگاهها و فیزیوتراپیهای دولتی بهصورت کامل در خدمت مردم هستند وََ هیچ نگرانی جدی نسبت به حملات نامهربانانه دشمن در حوزه بهداشت و درمان وجود ندارد.
وی در ادامه در توصیه به مردم گفت: در این روزهای حساس که احتمال بروز حملات وجود دارد، از مردم تقاضا میکنیم تا در مسیرهای اصلی و راههای دسترسی به مراکز امدادرسانی، از ایجاد ترافیک و ازدحام جلوگیری کنید. این اقدام به تیمهای اورژانس و پرسنل پزشکی اجازه میدهد تا بهموقع به محل حادثه برسند و خدمات درمانی لازم را ارائه دهند. همکاری مردم در این زمینه، نقش مهمی در حفظ جان و سلامت هموطنان دارد.
جمالیان توضیح داد: در زمان وقوع حملات، برخی از مصدومان به دلیل حضور در پشتبامها یا بالکنها تحت تأثیر انفجار قرار گرفته و از ارتفاع پرتاب شدهاند. این اتفاقات در سرتاسر کشور رخ داده و تعداد قابل توجهی به این دلیل مصدوم شده اند. لذا از همهٔ هموطنان تقاضا میکنیم در زمان حمله در مکانهای امن بمانند و از رفتن به پشتبامها، بالکنها یا هر نقطهای که امکان سقوط یا پرتاب از ارتفاع وجود دارد، خودداری کنید.