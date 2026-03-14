دعوت از مردم برای شرکت در مراسم خاکسپاری سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی

به گزارش ایلنا، روابط عمومی پلیس از ملت همیشه در صحنه و انقلابی ایران اسلامی به ویژه مردم شهید پرور استان خراسان رضوی و مشهد مقدس دعوت می کند تا در آئین تشییع و خاکسپاری اخ الشهید سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی، یار دیرینه و مجاهد امام شهید و رئیس فقید دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا حضور بهم رسانند.

این روابط عمومی از عموم مردم ولایتمدار، انقلابی، همیشه در صحنه و مقاوم ایران اسلامی به ویژه مردم شهید پرور استان خراسان رضوی دعوت می کند تا در آئین تشییع و خاکسپاری سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی، یار دیرینه امام شهیدمان و رئیس فقید دفتر نظامی مقام معظم رهبری که در روز یکشنبه در آستان قدس رضوی برگزار می شود، با حضور انقلابی خود از یک عمر مجاهدت این سردار پرافتخار تجلیل و با پیکر پاک این شهید والامقام وداع نمایند.

ملت غیور، انقلابی و روزه دار ایران اسلامی در مشهدالرضا با این شهید والامقام که مظهر ولایتمداری، شجاعت و اقتدار است، عهد خواهند بست که ولایتمدارانه، تا پای جان، ادامه دهنده راه شهدا و امام شهید باشند و بیعت خود را با رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله اعلام خواهند کرد.

زمان تشییع و خاکسپاری روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه، مصادف با ۲۵ رمضان المبارک، ساعت۱۳:۳۰ از مهدیه مشهد مقدس به سمت حرم مطهر رضوی

