دعوت از مردم برای شرکت در مراسم خاکسپاری سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی

دعوت از مردم برای شرکت در مراسم خاکسپاری سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی
روابط عمومی پلیس از مردم برای شرکت در آئین تشییع و خاکسپاری سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی؛ رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا دعوت به عمل آورد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی پلیس از ملت همیشه در صحنه و انقلابی ایران اسلامی به ویژه مردم شهید پرور استان خراسان رضوی و مشهد مقدس دعوت می کند تا در آئین تشییع و خاکسپاری اخ الشهید سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی، یار دیرینه و مجاهد امام شهید و رئیس فقید دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا حضور بهم رسانند.

این روابط عمومی از عموم مردم ولایتمدار، انقلابی،  همیشه در صحنه و مقاوم ایران اسلامی به ویژه مردم شهید پرور استان خراسان رضوی دعوت می کند تا در آئین تشییع و خاکسپاری سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی، یار دیرینه امام شهیدمان و رئیس فقید دفتر نظامی مقام معظم رهبری که در روز یکشنبه در آستان قدس رضوی برگزار می شود، با حضور انقلابی خود از یک عمر مجاهدت این سردار پرافتخار تجلیل و با پیکر پاک این شهید والامقام وداع نمایند.

ملت غیور، انقلابی و روزه دار ایران اسلامی در مشهدالرضا با این شهید والامقام که مظهر ولایتمداری، شجاعت و اقتدار است، عهد خواهند بست که ولایتمدارانه، تا پای جان، ادامه دهنده راه شهدا و امام شهید باشند و بیعت خود را با رهبری حضرت  آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله اعلام خواهند کرد.

زمان تشییع و خاکسپاری روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه،  مصادف با ۲۵ رمضان المبارک، ساعت۱۳:۳۰ از مهدیه مشهد مقدس به سمت حرم مطهر رضوی

