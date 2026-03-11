امروز ، کالابرگ الکترونیکی بخش دیگری از شهروندان شارژ شد

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مرحله برای توزیع یکنواخت خرید در سطح کشور، دهک‌بندی حذف و زمان مراجعه خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست تعیین شد.

بر این اساس اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰.۱ و ۲ از ۱۵ اسفند شارژ شده است و برای سرپرستان با ارقام ۳.۴، ۵ و ۶ از امروز ۲۰ اسفند شارژ شد و برای سرپرستان با ارقام ۷.۸ و ۹ از ۲۵ اسفند فعال خواهد شد.

این افراد پس از این تاریخ‌ها می‌توانند برای خرید کالاهای مشمول طرح به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

بر اساس آمارهای ثبت شده از میزان فروش کالاها، حدود ۹۶ درصد خانوارهای مشمول در این مرحله از طرح مشارکت داشته‌اند که نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از کالابرگ الکترونیکی است.

همچنین همه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بدون در نظر گرفتن رقم پایانی کد ملی، از روز دوشنبه ۱۸ اسفند اعتبار کالابرگ خود را دریافت کرده‌اند.

مهم‌ترین تغییر مرحله هشتم اضافه شدن میوه و تره‌بار به اقلام کالابرگ است و از این پس فروشگاه‌های عرضه‌کننده این محصولات نیز می‌توانند به شبکه فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ بپیوندند و محصولات خود را در قالب این طرح عرضه کنند.

