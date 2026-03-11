سرنوشت کودکان بهزیستی در ایام جنگ؛ ۳ هزار کودک تحویل خانوادهها شدند
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تحویل سه هزار کودک به خانوادههای ایشان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: از ابتدای جنگ تاکنون ۱۴۹ کودک را در قالب بازپیوند به خانواده زیستی ترخیص کردیم، ۱۳۸ کودک در قالب فرزندخواندگی و ۵۷ کودک در قالب امین موقت تحویل خانوادهها شدند.
وی افزود: ما خانواده میزبان را نیز داریم که تاکنون ۳۳۸ کودک تحویل خانوادهها شدند و برای هزار و ۹۱۳ کودک نیز مرخصی به اقوام انجام شد.
موسوی ادامه داد: تقریبا از نزدیک ۱۰ هزار کودکی که داشتیم بیش از ۳ هزار نفر را در قالبهای مذکور به خانوادهها تحویل دادیم تا در این شرایط بحرانی مراقبت و حمایت بیشتری را از کودکان داشته باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: تاکنون ۶۲ مرکز را جابه جا کردهایم برای اینکه صیانت و مراقبت بیشتری از کودکان داشته باشیم.