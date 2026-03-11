به گزارش ایلنا، سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: از ابتدای جنگ تاکنون ۱۴۹ کودک را در قالب بازپیوند به خانواده زیستی ترخیص کردیم، ۱۳۸ کودک در قالب فرزندخواندگی و ۵۷ کودک در قالب امین موقت تحویل خانواده‌ها شدند.

وی افزود: ما خانواده میزبان را نیز داریم که تاکنون ۳۳۸ کودک تحویل خانواده‌ها شدند و برای هزار و ۹۱۳ کودک نیز مرخصی به اقوام انجام شد.

موسوی ادامه داد: تقریبا از نزدیک ۱۰ هزار کودکی که داشتیم بیش از ۳ هزار نفر را در قالب‌های مذکور به خانواده‌ها تحویل دادیم تا در این شرایط بحرانی مراقبت و حمایت بیشتری را از کودکان داشته باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: تاکنون ۶۲ مرکز را جابه جا کرده‌ایم برای اینکه صیانت و مراقبت بیشتری از کودکان داشته باشیم.

