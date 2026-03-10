کانال آموزش سلامت روان راه اندازی شد
کد خبر : 1760603
متخصصان روانپزشکی کشور کانال آموزشی سلامت روان را در اپلیکیش بله ایجاد کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیرحسین جلالی ندوشن از ایجاد » کانالی با عنوان «آموزش سلامت روان» در اپلیکیشن «بله» خبر داد و افزود: این کانال توسط تیمی از متخصصان در انجمن روانپزشکان ایران ایجاد و اداره میشود.
به گفته او این کانال مطالبی آموزشی را به منظور آشنایی عموم با مشکلات شایع سلامت روان و حمایت و مراقبت در بحران به شهروندان ارائه می کند و شهروندان میتوانند با مراجعه به این کانال با آدرس https://ble.ir/iranmentalhelth از مطالب ارائه شده بهره برداری کنند.