بازار تحت رصد دقیق است/ مردم خریدهای روزمره خود را انجام دهند

وی افزود: امروز از انبارهای ذخایر کالاهای اساسی در مناطق مختلف استان بازدید داشتیم و یکی از اقداماتی که در یک سال گذشته انجام شده، ذخیره‌سازی غیرمتمرکز کالا در شهرستان‌های مختلف استان است که خوشبختانه بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل خاصی از نظر تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

استاندار تهران تصریح کرد: کالاهای عمده‌ای مانند برنج، روغن، شکر، گندم و آرد به میزان مصرف چند ماه آینده ذخیره‌سازی شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ ثبات قیمتی و آرامش بازار عنوان کرد: از مردم عزیز استان انتظار داریم خریدهای خود را به صورت متعارف انجام دهند و نسبت به کمبود برای روزهای آینده نگرانی نداشته باشند چرا که هر چه عرضه بیشتر باشد، قیمت‌ها نیز متعادل‌تر خواهد بود.

معتمدیان تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار استان تهران به صورت روزانه بازار را رصد می‌کند و هر جا کمبود کالا مشاهده شود، بلافاصله از ذخایر استراتژیک استان توزیع خواهد شد تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

براساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی در پایان گفت: امیدواریم با این اقدامات، آرامش بازار و ثبات قیمتی ادامه یابد و مردم بتوانند با اطمینان نیازهای روزمره خود را تأمین کنند.