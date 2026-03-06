دعوت برای فعالیتهای داوطلبانه و جهادی جامعه سلامت / آغاز پویش ملی «سلامتیاران وطن»
بنابر اعلام وزارت بهداشت، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و حملات تروریستی ناجوانمردانه رژیم سفاک صهیونی، آمریکایی که منجر به شهادت مظلومانه رهبرمعظم انقلاب، جمعی از فرماندهان کشور و شماری از فرزندان این سرزمین شد، پویش سراسری "سلامتیاران وطن" در سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام کانال تلگرامی وزارت بهداشت، این پویش ملی با هدف امدادرسانی و حمایت از آسیب دیدگان حوادث تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور تشکیل شده است.
دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان نظام سلامت و دانشآموختگان دانشگاه های سراسر کشور به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در قالب این پویش ملی می توانند با عضویت در این پویش در راستای حمایت و فعالیتهای داوطلبانه و جهادی در کنار کادر درمان و گروهای مسئول امداد و نجات به آسیب دیدگان اقدامات لازم را انجام دهند.
داوطلبان برای عضویت و پیوستن به این پویش می توانند با ورود به لینک webda.ir/salamatyaran نسبت به ثبت نام و حضور داوطلبانه، اعلام آمادگی کنند. در صورت نیاز در هر منطقه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.