دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان نظام سلامت و دانش‌آموختگان دانشگاه های سراسر کشور به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در قالب این پویش ملی می توانند با عضویت در این پویش در راستای حمایت و فعالیتهای داوطلبانه و جهادی در کنار کادر درمان و گروهای مسئول امداد و نجات به آسیب دیدگان اقدامات لازم را انجام دهند.

داوطلبان برای عضویت و پیوستن به این پویش می توانند با ورود به لینک webda.ir/salamatyaran نسبت به ثبت نام و حضور داوطلبانه، اعلام آمادگی کنند. در صورت نیاز در هر منطقه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.