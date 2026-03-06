حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: متأسفانه در روزهای اخیر به دنبال جنگ نابرابر دشمن جنایتکار، ۱۸۶ نفر از معلمان و دانش‌آموزان ما شهید شده‌اند؛ همچنین تقریباً ۱۲۰ نفر مجروح و ۲۰ مدرسه تخریب شده‌اند.

وی درباره امکان اسکان افرادی که خانه هایشان به دنبال حملات تخریب شده، در مدارس گفت: در خصوص این مسئله ستاد اسکان تصمیم گیری می کند، هر چند وزارت آموزش و پرورش مدیریت بحران را در اختیار دارد. در جنگ ۱۲ روزه نیز به همین شکل بوده است و وزیر آموزش و پرورش دستور دادند که تمامی همکارانی که منازل شان آسیب دیده است در ستادهای اسکان مربوط به آموزش و پرورش اسکان داده شوند که می تواند مدرسه اردوگاه و خانه های معلم باشد. فضاهایی که بتوان شان معلمان را حفظ کرد و هم قابل استفاده باشد و ما همچنان این شرایط را داریم.

صادقی در ادامه اظهار داشت: برای مثال مدرسه علامه حلی در منطقه ۶ تهران بر اثر حملات آسیب دید و خانه سرایدار این مدرسه کاملا نابود شد و بلافاصله آقای وزیر دستور دادند که این سرایدار مدرسه اسکان داده شود.هنوز معلمانی که بر اثر آسیب منازل شان برای اسکان مراجعه کرده باشند نداریم.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مدرسه میناب بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به طور کامل تخریب شد و کودکان ما بیگناه از دنیا رفتند.به دستور وزیر آموزش و پرورش یک مدرسه به نام این دانش آموزان شهید میناب احداث خواهد شد تا چشم دشمنان ما کور شوند که تصور می کنند با نابود کردن مراکز آموزشی می توانند آینده ایران را نشان بگیرند.

وی در پایان تصریح کرد: همچنان از مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر گله مند هستیم که چرا به سکوت خفت بار فرو رفته اند و در قبال جنایات صهیونیستی آمریکایی در کشتار بی رحمانه مردم کشورمان واکنشی نشان نمی دهند.همه کسانی که حقوق بشر و صلح و زندگی برایشان اهمیت دارد نباید در برابر این جنایت سکوت کنند و باید آن را محکوم کنند تا شاهد برقراری صلح و امنیت در سراسر جهان باشیم.

